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Общество

Как правительство будет решать проблему безопасности труда на крупных объектах

Рабочие, крупное предприятие, горнодобывающая промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 13:04 Фото: primeminister.kz
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 28 февраля 2025 года на парламентских слушаниях в Сенате рассказала, как правительство будет решать проблему безопасности труда на крупных производственных объектах, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минтруда отметила, что сотрудники государственной инспекции будут работать с предприятиями, находящимися в "красной зоне". Также с этого года поддержано увеличение в два раза административных штрафов для работодателей, нарушивших требования по безопасности и охране труда.

"Теперь не получится заплатить мелкие штрафы и забыть проблему, эти деньги лучше инвестировать в обеспечение условий труда. И самое главное – это применение цифровых решений. Мы разработали мобильное приложение и сейчас предлагаем коллегам из МЧС работать с цифровым оборудованием. Они сегодня работают с аналоговым", – сказала Светлана Жакупова.

Министр пояснила, что с помощью приборов будут измеряться атмосферное давление, загазованность, шумы и вибрация в цифровом формате. Затем данные через мобильное приложение передаются в информационные системы Министерства труда, МЧС. В автоматическом режиме они будут проходить обработку через искусственный интеллект и сразу же подавать информацию о рисках и приостановке производства.

"Мы выйдем с предложениями внести изменения в Трудовой кодекс. Если цифровые технологии будут поддержаны коллегами, то, соответственно, нужно будет вносить изменения в Трудовой кодекс по наделению государственной инспекции правами приостановки не всего предприятия, не всего производства, а именно того участка, где было это (нарушение) выявлено", – заключила Светлана Жакупова.

Ранее вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев заявил о завершении расследования ЧП на шахте рудника "Жомарт" в области Улытау.

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Напомним, 17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позднее было найдено тело еще одного шахтера.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" УК РК. Cоздана правительственная комиссия по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате обрушения шахты в Жанааркинском районе, которую возглавил зампремьера Канат Бозумбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике в области Улытау.

Бауыржан Муканов
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