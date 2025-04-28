Дело Шерзата Полата: вторая девушка рассказала, как помогала подсудимым смывать кровь с ножа

28 апреля 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу допросили вторую девушку – очевидца потасовки у магазина "Камажай" в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Дана Жаксыкелди, 1999 года рождения, о себе рассказала, что пока не работает, разведена, является жительницей Талгара. Ранее была знакома с Нуркиясом Ильясовым, Абзалом Шынасылом, Равилем Сакиевым, Азаматом и Нурболом Токтаубаевым, а с остальными подсудимыми познакомилась за день до происшествия.

"Нас с подругой Эльмирой в кафе пригласил Равиль. Мы поехали. Там были Нуркияс, Азамат, потом пришел Нурбол. Кафе закрывалось, мы ушли. Парни предложили нас подвезти. Водителем был Шынгыс. Мы остановились у магазина. Сначала парни ушли. Потом мы решили купить сигареты, зашли в магазин, но нам ничего не продали. Я вышла, за мной пошла Эльмира. На улице уже начинался конфликт. Я пошла в машину. Потом появился парень в серой кофте и стрелял в нашу сторону. Я где-то пять минут сидела в автомобиле, боялась. Потом вышла и крикнула: "Поехали". Но никто меня не слышал. Я даже не задумывалась позвонить в полицию, потому что впервые увидела такое. Не видела, кто с кем дрался, потому что все происходило за магазином на улице, а я в машине сидела". Дана Жаксыкелди

По ее словам, через пять минут парни сели в машину, и они уехали.

"Сначала я ничего не заметила, потом в пути увидела, что на переднем сиденье возле Абзала было ружье. За рулем был Шынгыс. Я сидела посередине, Эльмира возле Равиля, возле меня Ниркияс был. Мы поехали в другой магазин. Эльмира принесла энергетик и сигареты. Абзал Шынасыл попросил полить меня этим энергетиком, тогда я увидела, что он моет нож. Нуркиясу кто-то позвонил, он говорил: "Может, возьмем путевку в аул". Мы поехали дальше к другому поселку. Когда остановились, Шынгыс вынес нож и ружье и вернулся без них. Нуркияс болел, вырывал. Мы с Эльмирой хотели вызвать такси и поехать в полицию, но так как находились возле гор, сеть не ловила". Дана Жаксыкелди

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

18 апреля 2025 года показания дали бабушка, мама и папа погибшего подростка. Также стало известно, как на месте происшествия оказались две девушки и друзья Шерзата Полата. Адвокаты заявили о нестыковках в показаниях свидетельницы.