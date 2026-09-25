"Цел и невредим": мама выжившего 19-летнего солдата из Мангистау рассказала о его самочувствии

19-летний Бекет Мырзагалиев из Атырауской области, выживший во время трагедии на Каспии, чувствует себя хорошо. Об этом рассказала его мама, сообщает Zakon.kz.

Всем известно, что в первые часы после трагедии информации было крайне мало. Родные военнослужащего знали лишь, что он выжил, и предполагали, что после случившегося его госпитализировали. Только приехав утром в Актау и увидев сына, семья узнала, что в больницу его не доставляли.

Бекет родом из села Махамбет Атырауской области. На срочную воинскую службу он отправился 3 октября 2025 года и проходил ее в воинской части №29011 в Актау.

По словам матери, получив известие о случившемся, семья сразу выехала в Актау.

"Слава Богу, мой сын жив. Утром мы приехали в Актау и увидели его. Он цел и невредим, самостоятельно ходит. Сын своими силами добрался до берега. Остальные подробности, думаю, станут известны после завершения проверки. Наши дети еще совсем молодые, и пережитое останется с ними на всю жизнь", – рассказала Карлыгаш Мырзагалиева изданию "Ак Жайык".

Она также выразила соболезнования семьям погибших военнослужащих:

"Невозможно передать словами, что сейчас чувствуют родители. От всего сердца выражаю соболезнования матерям и отцам погибших ребят. Пусть никому больше не придется пережить подобное".

Ранее мы рассказывали о самочувствии другого военнослужащего: его зовут Акжол Темиралиев, 2007 года рождения.

В четверг, 24 сентября 2026 года, в ходе учений на побережье Каспийского моря, в 43 километрах от Актау, при высадке личного состава с катера "Қайсар" в условиях неблагоприятной метеорологической обстановки военнослужащих унесло в море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

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Для расследования трагедии создана правительственна комиссия. Ее возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.