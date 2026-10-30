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#Послание Токаева – 2026
#Курултай
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Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
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Политика

Как провожали президента Казахстана в аэропорту Анкары – фото

Токаев, самолет, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 17:20 Фото: akorda.kz
Сегодня, 30 октября 2026 года, завершился визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию. Пресс-служба Акорды показала кадры с места событий, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в аэропорту Анкары главу Казахстана проводили министр торговли Турции Омер Болат и другие официальные лица.

солдаты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 17:20

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию 28 октября 2026 года. Главу нашего государства лично встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, с которым в зале прибытия аэропорта состоялась краткая беседа.

Во время переговоров в расширенном составе Токаев заявил, что Казахстан готов создать новые условия для турецкого бизнеса. А Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу нашего государства и братский казахский народ с прошедшим Днем Республики, а также напомнил о декларации вечной дружбы с Казахстаном и обозначил планы.

29 октября Токаев и главы государств – членов Организации тюркских государств открыли Аллею тюркского мира, расположенную в столичном парке "Бештепе". Позднее они посетили концерт мастеров искусств тюркского мира, где выступил народный артист РК Димаш Кудайберген.

Уже 30 октября президент Токаев выступил с важными инициативами на саммите ОТГ.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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