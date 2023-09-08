Главное к утру: проигрыш в отборе на Евро-24, приговор полицейским, суд по делу о гибели пятилетней девочки

Казахстанские футболисты уступили Финляндии в отборочном матче на Евро-2024. В Таразе вынесли приговор полицейским за бездействие во время январских событий. Суд завершила в Туркестанской области по делу о гибели пятилетней девочки, сообщает Zakon.kz.

Проигрыш футболистов

Вечером 7 сентября на "Астана Арене" состоялся долгожданный футбольный матч между сборными Казахстана и Финляндии в рамках отборочного раунда Чемпионата Европы 2024 года. Поединок лидеров подгруппы H завершился минимальным успехом финской дружины – 1:0.

Приговор полицейским

В суде №2 Тараза вынесли приговор пятерым полицейским за бездействие во время январских событий. Подсудимым предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и бездействии по службе, повлекших тяжкие последствия во время январских событий (статьи 362 часть 4, 370 часть 4 пункт 1 УК РК). Суд вынес решение.

Суд по делу о смерти пятилетней девочки

7 сентября специализированный межрайонный суд Туркестанской области приговорил убийцу пятилетней жительницы Сарыагашского района к пожизненному сроку. Его также признали виновным в изнасиловании погибшей и назначили химическую кастрацию. Подробности судебного процесса расскажем тут.

Новости Казахстана

Китайская авиакомпания Loong Airlines запустила рейсы в Казахстан. Первый полет уже состоялся, борт приземлился в аэропорту Алматы.

В Алматинской области туристы обнаружили незаконную вырубку деревьев на територии Иле-Алатауского национального парка. Прокуратура уже начала проверку.

После отмены концерт российского артиста Максима Галкина состоится в Алматы. Мероприятие пройдет 9 октября во Дворце Республики.

В этом году в Казахстане поженилось меньше 54 тысяч пар – это на 3% ниже прошлогоднего показателя.

Голосовой помощник "Алиса" научится говорить и по-казахски. Функция, которая будет доступна в приложении и браузере, появится до конца текущего года.

Жители дачного массива Алматинской области жалуются на множество проблем, но главной остается отсутствие в их районе школы и автобусов. Из-за этого школьники, живущие здесь, вынуждены добираться на учебы на такси, другого способа нет.

Нашествие ядовитых каракуртов, которые к тому же плодятся, обнаружили в подъезде дома жители многоэтажки Уральска. Жильцы опасаются укусов, которые могут стать смертельными для детей.

Около двух миллионов тонн отходов от производства нефти остаются лежать в почве Мангистауской области. Экологи требуют провести очистку