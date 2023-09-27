Главное к утру: консервы из сайги, реестр абьюзеров и подробности убийства малыша отчимом
Консервы из сайгачатины
В Западно-Казахстанской области готовятся к промышленному истреблению сайги, планируется, что под отстрел попадут 200 тысяч голов. Мясо будут направлять на заводы, где сайгачатину будут перерабатывать. В регионе насчитывается три таких предприятия.
Реестр домашних тиранов
Введение специальных списков в качестве меры контроля домашнего насилия может помочь в создании безопасной среды для женщин и позволит усмирить семейных дебоширов. Так считает мажилисмен Бакытжан Базарбек.
Смерть мальчика от рук отчима
Четырехлетний Ханторе скончался после того, как его жестоко избил 19-летний отчим. Как стало известно, малыш и раньше ходил в синяках. На этот раз побои привели к разрыву внутренних органов.
Новости Казахстана
Блогера из Актау Азамата Сарсенбаева обвинили в гибели фламинго после съемки с дрона на уникальном озере Караколь.
ТЭЦ Риддера: коммунальщики ответили, хватает ли запасов угля на зиму.
В Павлодарской области чиновника оштрафовали за курение в туалете акимата.
Житель Актобе из ревности сообщил о бомбе в доме возлюбленной.
В бездействии обвинили полицейских после того, как подросток за рулем автомобиля сбил пятерых школьниц в Алматинской области.
Автомобили без кнопки SOS снова разрешили ввозить в Казахстан.
В Уральске уволили заведующую детским садом, где для малышей варили пропавшее мясо.