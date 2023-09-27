Главное к утру: консервы из сайги, реестр абьюзеров и подробности убийства малыша отчимом

В Западно-Казахстанской области готовятся к отстрелу сайгаков, из мяса которых будут делать консервы. Мажилисмены намерены создать единый реестр домашних насильников для их усмирения. Стали известны подробности смерти 4-летнего мальчика, погибшего от рук отчима, сообщает Zakon.kz.

Консервы из сайгачатины

В Западно-Казахстанской области готовятся к промышленному истреблению сайги, планируется, что под отстрел попадут 200 тысяч голов. Мясо будут направлять на заводы, где сайгачатину будут перерабатывать. В регионе насчитывается три таких предприятия.

Реестр домашних тиранов

Введение специальных списков в качестве меры контроля домашнего насилия может помочь в создании безопасной среды для женщин и позволит усмирить семейных дебоширов. Так считает мажилисмен Бакытжан Базарбек.

Смерть мальчика от рук отчима

Четырехлетний Ханторе скончался после того, как его жестоко избил 19-летний отчим. Как стало известно, малыш и раньше ходил в синяках. На этот раз побои привели к разрыву внутренних органов.

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