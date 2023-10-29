33 погибших шахтера, сомнительное мясо сайги и массовая драка подростков – главное к утру

33 горняка погибли в шахте имени Костенко Карагандинской области, власти сообщают подробности трагедии. Потребители сомневаются в качестве мяса сайгаков, которое стало поступать на прилавки западных регионов. В Актау 76 подростков задержали после массовой драки, сообщает Zakon.kz.

29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура

В ночь на 28 октября в шахте имени Костенко, которая принадлежит компании "АрселорМиттал Темиртау" прогремел взрыв. В этот момент в забое находились 252 шахтера, 205 из которых удалось поднять на поверхность. В связи с трагедией президент объявил траур в Казахстане.

Гибель горняков. Подробности

По последним данным, в шахте Костенко погибли 33 горняка. Остальные до сих пор считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются, спасатели работают посменно круглые сутки.

"Сила взрыва была такая, что вышла из строя телекоммуникация на Западном и Восточном блоках. Под ударную волну попал не только аварийный участок, но и Лава К2, которая находилась на Восточном блоке. Дальность распространения ударной волны составила более 2 км". Геннадий Силинский, первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб"

Министр по ЧС Казахстана Сырым Шарипханов отметил, что шахту год назад проверяли и нарушения были найдены. Но они были устранены, подчеркнул министр.

"Только по результатам этих экспертиз можно заключить о том, что было причиной данной аварии". Сырым Шарипханов

Тем временем, удалось опознать первых погибших горняков. Их имена перечислили в дирекции шахты.

Работы по добыче угля на шахте приостановили на сутки. Под землей продолжают искать 13 человек, которых объявили пропавшими.

Сомнительное мясо

В Атырау появились объявления о продаже сайгачатины, которую начали добывать в Западно-Казахстанской области. Потребители и охотники сомневаются в происхождении мяса и говорят, что продавать могут мясо подранков или погибших от болезней антилоп.

Массовая драка подростков

Беспорядки устроили несколько десятков юношей на улицах Актау, разбрасывая самодельные взрывные устройства, бутылки и фейерверки. Полицейские задержали 76 человек.

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