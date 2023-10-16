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Победа велогонщиков, сход лавины и пешее путешествие аксакала – главное к утру понедельника

Победа велогонщиков, сход лавины и пешее путешествие аксакала – главное к утру понедельника Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam, pixabay, скришот с видео
Велогонщик Алексей Луценко стал победителем "Тура Турции-2023". При сходе лавины в горах Алматы пострадали лыжники. 73-летний пенсионер из Улытауской области пешком дошел до Стамбула, сообщает Zakon.kz.

Победа велогонщиков

Лидер Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко выиграл веломногодневку "Тур Турции" по итогам общего зачета. Казахстанец стал чемпионом турецких состязаний, показав лучшее время по сумме 8 этапов.

Лавина в горах Алматы

Вечером в воскресенье спасатели отправились в горы к леднику Туюксу для эвакуации пострадавшего лыжника. Сообщается, что на месте схода лавины есть еще люди, предположительно, профессиональные спортсмены.

Пешее путешествие аксакала

Пенсионер из Улытауской области Сарсенбай Котырашов, знаменитый своими пешими путешествиями, добрался до Стамбула. Аксакал совершает кругосветное пешее путешествие, которое продлится два года.

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