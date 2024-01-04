Срок полномочий Токаева, победа "Барыса" и массовая гибель рыбы – главное к утру

Советник президента рассказал о сроках полномочий Касым-Жомарта Токаева и опроверг сообщения об их окончании. Четвертую победу подряд одержали хоккеисты астанинского "Барыса". Почти полтонны карасей погибли в одном из каналов Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Срок полномочий Токаева

Советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали разъяснил ситуацию относительно сроков полномочий Касым-Жомарта Токаева. Он также сообщил, что домыслы о переизбрании действующего президента беспочвенны.

Победа "Барыса"

В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ астанинский "Барыс" в серии буллитов взял верх над ярославским "Локомотивом" и одержал четвертую победу подряд.

Массовая гибель рыбы

Почти 500 килограммов карасей всплыло на поверхность в одном из каналов Атырауской области. Специалисты до сих пор собирают рыбу и выясняют причины мора.

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