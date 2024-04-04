Ожидаемый визит Токаева в зону бедствия, из России идет большая вода: о паводках за 4 апреля

Из-за масштабных паводков по Казахстану тысячи людей все еще остаются отрезанными от внешнего мира. Как меняется ситуация в подтопленных регионах, можно прочитать в обзоре Zakon.kz за 4 апреля 2024 года.

Долгожданный визит Токаева

4 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Западно-Казахстанскую область и совершил облет подтопленных территорий.

Фото: akorda.kz

Глава государства ознакомился с ситуацией в Теректинском, Сырымском и Каратобинском районах.

Фото: akorda.kz

Затем Токаев посетил эвакуационный пункт в Каратобинском районе. В беседе с гражданами президент обратил внимание на то, что паводков такого масштаба в прошлом не было. По его словам, похожая ситуация была в 1994 году, однако нынешние наводнения стали более масштабными.

Позднее под председательством президента состоялось заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации. Глава государства отметил, что прогнозные оценки по области пессимистические и нужно готовиться к ухудшению паводковой ситуации.

Ситуация по регионам

Атырауская область

Подсказки экспертов

В 1993-1994 годы объем воды на реке Урал поднялся до критической отметки. Тогда были затоплены близлежащие населенные пункты, сельскохозяйственные объекты и полевые угодья. В 2024 году ситуация может повториться. В связи с этим аким Серик Шапкенов встретился с экспертами и ветеранами, которые имеют опыт в борьбе со стихией.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Что они посоветовали:

возведение плотин и прибрежных дамб с привлечением геодезистов согласно балтийской системе высот;

в целях предотвращения фактов гибели рыбы при прибытии воды привлечь в штаб эпидемиологов и специалистов, занимающихся рыбным хозяйством;

провести топографическую съемку и разработать специальную карту. Включить в нее прибрежную зону от границы ЗКО до Индерского, Махамбетского районов и Атырау. Закрепить за ней технику;

очистить русла каналов Нарын, Баксай, Соколов, Сарыозек.

Закрытие дороги

Тем временем в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" заявили, что 4 апреля 2024 года около 10:40 из-за перелива талых вод на проезжую часть автодороги Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау ограничено движение для всех видов транспортных средств.

Актюбинская область

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров поблагодарил алматинских спасателей, помогавших во время паводка.

Республиканский оперативно-спасательный отряд, прибывший из Алматы на помощь Актюбинской области в ночь на 30 марта, завершил свою миссию. Теперь 20 спасателей примут участие в противопаводковых мероприятиях в ЗКО.

Фото: Instagram/aqtobe_tjd

Отряд участвовал в эвакуации жителей села Каратал Уилского района. С их помощью спасено более 120 человек.

Из России наступает вода

Казахстанские синоптики озвучили прогноз "Росгидромета", который был основан на данных наблюдений в верхней зоне формирования стока реки Урал. В отчете сказано, что объемы весеннего половодья будут превышать среднемноголетние значения и показатели за 2023 год в 2-2,5 раза.

"На территории Казахстана ожидаемые сроки вскрытия реки (процесс разрушения ледяного покрова, происходящий под воздействием тепла и механических сил, возникающих в результате интенсивного притока воды) по гидропосту Урал – Кушум (Западно-Казахстанская область) прогнозируются в период с 7 по 12 апреля 2024 года". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также ожидается, что объем весеннего половодья на участке Урал – Кушум составит от 11 до 15 кубических километров.

"Это значительно превышает показатели 2023 года и приближается к рекордным значениям", – заявили специалисты.

Смерть спасателя в СКО

В Северо-Казахстанской области скончался 45-летний спасатель. Он прибыл из Туркестанской области в город Тайынша для оказания помощи в проведении противопаводковых мероприятий.

Его готовили к госпитализации в Петропавловск на санитарной авиации, но не успели.

Помощь от Кыргызстана

Кыргызстан намерен отправить в Казахстан гуманитарную помощь в связи с паводками. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров. Он уточнил, что после аварии на ТЭЦ Бишкека Казахстан протянул руку помощи их стране.

Спасенная косуля в Карагандинской области

При проведении мониторинга рек Нура и Кундузды Нуринского района спасателями оперативно-спасательного отряда Карагандинской области была замечена далеко от берега в воде изможденная косуля.

Спасатели подплыли к животному и затащили в лодку. Косулю доставили на берег и выпустили.

Сон спасателей

В Казнете получило широкое распространение видео со спящими спасателями. На кадрах работники спецслужб после 120 часов работы направляются из одного населенного пункта в другой.

Комментаторы в очередной раз выразили им благодарность и пожелали достойной зарплаты.

Более подробно ознакомиться с паводковой ситуацией в стране можно по этой ссылке.