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Общество

"Расследование даст исчерпывающие ответы": к казахстанцам обратились после гибели военных на Каспии

Мангистауская область, Каспийское море, военные, трагедия, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 13:16 Фото: Telegram/mangystau_press
Сегодня, 25 сентября 2026 года, пресс-служба акимата Мангистауской области распространила обращение для казахстанцев, связанное с трагедией, которая произошла накануне на Каспийском море, сообщает Zakon.kz.

Заявление зачитал представитель Правительственной комиссии, заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов:

"Сегодня в 09:15 в результате непрерывной поисково-спасательной операции были обнаружены тела двух остававшихся пропавшими военнослужащих. Таким образом, поисковая операция в районе происшествия полностью завершена. Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам погибших героев. Правительственная комиссия продолжаeт свою работу".

Замакима заверил, что семьям погибших и пострадавшим военнослужащим оказывается всесторонняя помощь.

"В настоящее время компетентными органами ведется следствие, возбуждено уголовное дело. Специальная группа устанавливает все детали и причинно-следственные связи произошедшего. Расследование даст исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с произошедшим. Каждый факт будет тщательно проверен, а действия всех причастных лиц получат принципиальную правовую оценку. Виновные, чья ответственность будет установлена следствием и судом, понесут наказание в соответствии с законом", – подчеркнул Ербол Избергенов, обращаясь к казахстанцам.

Он отметил, что Правительственная комиссия продолжает работу.

"Задача – обеспечить объективное установление всех обстоятельств трагедии и принять все необходимые меры. Результаты расследования и вся официальная информация будут доводиться до общественности своевременно", – заключил Ербол Избергенов.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

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По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

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Трагедия на Каспии: тела трех военных доставили спецрейсом в Уральск

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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