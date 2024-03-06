Новые афтершоки из Китая, массовый сбой соцсетей, Илон Маск – тролль и предсказатель – главное к утру

Алматинцы снова ощутили подземные толчки силой 2 балла. Илон Маск – уже не самый богатый человек – продолжает троллить и Байдена, и Цукерберга, масштабный сбой произошел в Facebook и Instagram. Главные события к утру 6 марта 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Землетрясения в Алматы

Рано утром 6 марта алматинцы вновь почувствовали землетрясение силой 2 балла. Его эпицентр был расположен в 266 км на юго-восток от Алматы на территории Китая – афтершок.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка стабильная.

Масштабный сбой в Facebook и Instagram

Массовый сбой произошел в Facebook, Instagram и даже в YouTube около 20:35 по времени Астаны.

Пользователи по всему миру, согласно данным Downdetector, испытывали сложности со входом в соцсети как через браузер, так и через мобильные приложения.

Позже в компании Meta сообщили, что устранили технические неполадки, и извинились за масштабный сбой. Причины пока неизвестны.

В настоящее время пользователи Facebook и Instagram снова имеют доступ к своим страницам.

Троллинг

Американский миллиардер, владелец X (Twitter) Илон Маск и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров потроллили главу компании Meta Марка Цукерберга за сбой на его ресурсах.

"Если вы читаете этот пост, значит, наши серверы работают", – написал Илон Маск в своем аккаунте на платформе X (Twitter).

На что Марк Цукерберг ему ответил: "Это потому, что я пустил их внутрь".

От троллинга Марка Цукерберга не удержался и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

"Миллионы людей регистрировались и делились контентом в Telegram за последний час, пока Instagram и Facebook не работали. Интересно, что Telegram надежнее этих сервисов, несмотря на то, что тратит на инфраструктуру в несколько раз меньше на одного пользователя", – написал он в своем Telegram-аккаунте.

По словам Дурова, в его компании работает примерно в 1000 раз меньше штатных сотрудников, чем у Meta.

"Но нам удается запускать новые функции и внедрять инновации быстрее. В течение 2023 года Telegram был недоступен всего 9 минут из 525 600 минут в году. Это время безотказной работы 99,999983%", – заявил он.

Позже Илон Маск добрался и до действующего президента США. Он предрек Америке плохое будущее из-за сегодняшней политики президента Байдена в отношении нелегальных иммигрантов.





"Эта администрация одновременно импортирует избирателей и создает угрозу национальной безопасности со стороны непроверенных нелегальных иммигрантов. Весьма вероятно, что закладывается основа для чего-то гораздо худшего, чем 11 сентября. Просто вопрос времени", – написал в соцсети X Маск.

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