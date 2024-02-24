Афтершоки после землетрясений в Китае, пробки на границе с Россией и тело юноши в горах – главное к утру

Алматинцы снова ощутили подземные толчки силой в 3 балла. Многокилометровая очередь из фур образовалась на границе ЗКО с РФ. И стала известна личность парня, который упал с высоты на Медеу. Главные события к утру 24 февраля 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Землетрясения в Алматы

Рано утром 24 ноября алматинцы вновь почувствовали землетрясение силой 3 балла. Его эпицентр был расположен в 276 км на юго-восток от Алматы на территории Китая – афтершок.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка стабильная. Отметим, 23 февраля утром алматинцы почувствовали землетрясение прямо во время общегородской сейсмотренировки.

Пробки на границей

Многокилометровая очередь образовалась на границе с РФ в ЗКО. По трое суток вынуждены стоять на границе с Россией дальнобойщики в Западно-Казахстанской области. Очередь образовалась на посту "Сырым". Проезда там ожидает около 500 фур. Водители говорят, что нынешняя зима выдалась для них очень сложной. В начале месяца им пришлось подолгу стоять на закрытых из-за непогоды трассах в разных регионах страны, а когда дороги открыли, все в короткое время добрались до границы. Поэтому и образовалась такая огромная очередь. Пункт пропуска "Сырым" большинство выбирает из-за того, что здесь есть рентген-установка. Это очень облегчает досмотр груза.

ЧП на Медеу

Накануне на высокогорной селезащитной плотине Медеу труп молодого мужчины был найден без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, он упал с высоты. Им, по данным волонтеров, оказался 19-летний Сержан Жакежан – житель Алматинской области. Обстоятельства смерти устанавливаются. В ДВД сообщили, что начато расследование.

ЧП в УстьКаменогорске

Жители окраины Усть-Каменогорска жалуются, что их топит питьевой водой. Она льется из бесхозного канала и уже вплотную подошла ко дворам. По информации КТК, 4 года от потопа спасались специальным отводным сооружением. Но этой зимой оно попросту перемерзло. В регионе несколько дней стояли морозы под минус 40.

Шугоход в Алматинской области

Мощный поток реки с мутной водой обеспокоил жителей Каскелена.

21 февраля 2024 года в 18:45 в городе Каскелене Карасайского района по руслу реки Каскеленка прошел ледоводный паводок (шугоход) в районе ниже центрального рынка "Жерана" и мостового переезда по ул. Абылай хана. Кадры с мутной водой распространились в социальной сети. Людей обеспокоило то, что поток проходил около местного рынка.

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