Начало Рамазана, триумфаторы "Оскара-2024" и победы казахстанцев в спорте – главное к утру

Казахстанцев поздравили с Рамазаном и Масленицей, в Лос-Анджелесе назвали победителей "Оскара", а наши спортсмены покоряют новые вершины. Об этом – в главных событиях к утру 11 марта 2024 года в подборке Zakon.kz.

Рамазан-2024

У мусульман начался священный месяц Рамазан, который продлится с 11 марта по 9 апреля. В течение 30 дней человек, который решил посвятить себя служению Всевышнему, держит оразу и соблюдает все правила поста. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с началом священного месяца.

По словам главы государства, в дни священного поста Ораза в обществе на первый план выходят такие непреходящие ценности, как доброта и честность, милосердие и сострадание. Это время, когда ярко проявляются единство и солидарность мусульман.

Ранее Верховный муфтий и председатель Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) Наурызбай кажы Таганулы поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан. Он призвал к искренней молитве, посту и добрым делам.

А у православных 11 марта начинается Масленица.

Весна пришла вместе с большой водой

В Жетысуской области из-за обильного снеготаяния затопило дворовые участки. Силами ДЧС области Жетысу и местных исполнительных органов в порядке 12 человек, пять единиц техники и три мотопомпы проводятся работы по отводу талых вод и расширение оросительного канала

На место происшествия выехал начальник ДЧС.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области в селе Коскудык близ города Конаев 10 марта талые воды затопили пять дворовых территорий. Силами ДЧС и местных исполнительных органов с использованием экскаватора проводятся работы по отводу скопившейся талой воды. ЧП устраняют 34 человека и восемь единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

В Абайской области в городе Семей также подтопления. По данным ведомства, с улиц Семея откачано более 1500 куб. метров воды.

А в Акмолинской области дорожники расчищают республиканские трассы от снега и посыпают их противогололедным материалом.

И хорошая или, скорее, приятная новость:

В предгорьях Алматы распускаются подснежники. Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко показал с помощью замедленной видеосъемки, как распускается бутон подснежника и как он закрывается после захода солнца.

Происшествия

Страшная авария унесла жизни четырех человек в Атырау.

Столярный цех полностью сгорел в Алматинской области.

Два пассажирских автобуса столкнулись в Алматы: шесть человек пострадали.

А на трассе Алматы – Бишкек образовались гигантские пробки.

Новости мира

Инаугурация нового президента Венгрии прошла в Будапеште.

Кейт Миддлтон впервые обратилась к поклонникам после операции.

И конечно, же "Оскар-2024". Фильм "Оппенгеймер" собрал семь золотых статуэток на 96-й церемонии кинопремии.

Эта картина стала победителем в номинации "Лучшим фильм года". Кристофер Нолан получил статуэтку как лучший режиссер за фильм "Оппенгеймер". Киллиан Мерфи получил награду за лучшую мужскую роль в "Оппенгеймере". Свой первый "Оскар" получил актер Роберт Дауни-младший именно за роль второго плана в картине Нолана. Там он сыграл Льюиса Штрауса. В итоге "Оппенгеймер" также завоевал "Оскар" за операторскую работу, музыку, режиссуру и монтаж.

А актрисе Эмме Стоун присужден "Оскар" за ее роль Бэллы Бастер в фильме "Бедные-несчастные".

Новости спорта

Начнем с того, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в матче лидеров АПЛ.

Три казахстанских боксера вышли в 1/4 финала лицензионного турнира. А потом и капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов пробился в 1/4 финала.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе 20-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл представителю Австралии, 10-й ракетке мира Алексу де Минор со счетом 5:7, 0:6.

А его коллега Дмитрий Попко победил в парном разряде в турнире в Бразилии.

Порадовала Юлия Путинцева, которая сенсационно вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

И наша гимнастка Эльжана Таниева, которая выиграла "золото" этапа Гран-при в Испании.







