Требование адвоката Бишимбаева, закон о семейно-бытовом насилии, перенос выходных дней – итоги дня

Адвокат Куандыка Бишимбаева потребовал отвод председательствующему судье. Депутаты Сената Парламента Казахстана приняли закон о семейно-бытовом насилии. На майские праздники планируется перенос выходных дней. Главные события за 11 апреля 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи

В Астане на девятом судебном заседании по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой, адвокат подсудимого Ерлан Газымжанов потребовал отвод председательствующему судье Айжан Кульбаевой.

"В соответствии с нормами УПК, отвод рассмотрен судьей этого же суда Сейфуллой Тасымбетовым без участия присяжных заседателей и судьи Айжан Кульбаевой. По итогам рассмотрения отвода, постановлением суда отвод судьи, заявленный стороной защиты, был отклонен. Рассмотрение дела было возобновлено. Данное постановление обжалованию и опротестованию не подлежит". Верховный суд РК

В суде также выступил второй подсудимый – Бахытжан Байжанов, который является двоюродным братом экс-министра. Он выразил соболезнования родным Салтанат Нукеновой, и отметил, что знал ее с очень хорошей стороны.

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По словам Байжанова, когда он пришел в гастроцентр, он "уже знал, что Бишимбаев всю ночь буянил, скандалил, выпивал алкоголь и в очередной раз избил Салтанат".

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Парламент Казахстана принял закон о семейно-бытовом насилии

Депутаты Сената Парламента Казахстана одобрили в двух чтениях поправки в закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Цель закона – усовершенствование правовых, экономических, социальных, институциональных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

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Среди основных задач закона:

криминализация побоев и умышленного причинения легкого вреда здоровью путем их перенесения из Кодекса об административных правонарушений в Уголовный кодекс Казахстана;

ужесточение ответственности путем исключения наказания в виде ограничения свободы по статье 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и статье 107 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью";

исключение возможности примирения сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних;

установление пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица, совершение изнасилования в отношении малолетнего и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах Уголовного кодекса;

криминализация приставания сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, путем введения в Уголовный кодекс новой статьи 121-1.

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Сенаторы обеспокоены тем, что по новым поправкам закона о защите прав женщин и безопасности детей казахстанцев начнут массово лишать родительских прав. На опасения депутатов ответил заместитель главы МВД Игорь Лепеха, который отметил, что в данном случае суд рассматривает совокупность всех обстоятельств.

На майские праздники планируется перенос выходных дней

Министерство труда и социальной защиты подготовило приказ "О переносе дня отдыха в 2024 году".

"Перенести день отдыха с субботы 4 мая 2024 года на среду 8 мая 2024 года", – говорится в документе.

Таким образом, казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 7, 8 и 9 мая 2024 года, отмечая День защитника Отечества – 7 мая, и День Победы – 9 мая. 4 мая будет рабочим днем.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 апреля.

В Оренбурге уровень воды в Урале бьет рекорды

Власти Оренбургской области заявили, что уровень воды в реке Урал стал рекордным за всю историю наблюдений и продолжает возрастать. Оперативные службы несут круглосуточное дежурство.

По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос за ночь более чем на полметра, превысив утром в среду, 10 апреля, отметку более чем в 10 м 22 см.

"Урал разливается очень широко. Вода подошла близко к многоквартирным домам на ул. Геннадия Донковцева, ЖК Дубки и Гранд-Парк, но риск затопления сейчас отсутствует. Подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления по решению министра МЧС Александра Куренкова в Оренбург доставили водоналивные дамбы. Одну из них разворачивают на ул. Черепановых, чтобы уберечь жилые кварталы. Динамика повышения уровня воды в Урале пока сохраняется, оперативные службы продолжают нести круглосуточное дежурство", – отметил он.

Затоплены многие территории и микрорайоны. Эвакуирован 1201 человек, в том числе 299 детей.

Позже городские власти сообщили, что уровень воды в реке Урал под Оренбургом к утру вырос на 32 см, до 10 м 54 см. Опасный показатель превышен на 124 см.

Главу преступной группы экстрадировали из Азербайджана в Казахстан

В Казахстан экстрадирован руководитель преступной группы из Азербайджана. По данным Генеральной прокуратуры РК, подозреваемый с 2016 по 2018 год руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления. Кроме того, группа уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов. В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 4 млрд тенге.

"После совершения преступлений он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Позже подозреваемый был установлен на территории Азербайджана". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Также сказано, что Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила запрос Казахстана о его выдаче. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года судом Мангистауской области 12 лиц, причастных к деятельности этой же организованной преступной группы, уже осуждены к различным видам наказаний.

Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана назвали размеры пособия, которое получают многодетные семьи.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

По данным Минтруда, размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:

с 4 детьми – 16,03 МРП, или 59 183 тенге;

– 16,03 МРП, или 59 183 тенге; с 5 детьми – 20,04 МРП, или 73 988 тенге;

– 20,04 МРП, или 73 988 тенге; с 6 детьми – 24,05 МРП, или 88 793 тенге;

– 24,05 МРП, или 88 793 тенге; с 7 детьми – 28,06 МРП, или 103 598 тенге;

– 28,06 МРП, или 103 598 тенге; с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

Цены на бензин и дизтопливо изменятся для иностранцев

Министерство энергетики подготовило приказ, предусматривающий изменение цен на бензин и дизтопливо для иностранных граждан. Предполагается, что цена на дизельное топливо для иностранцев составит 315 тенге за литр. Цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 будет установлена на уровне 245 тенге за литр

При этом цены на ГСМ для граждан с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан остаются прежними. Казахстанцы при предъявлении водительского удостоверения смогут покупать топливо в объеме до 100 литров в сутки – 205 тенге за литр бензина.

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Паводковая ситуация

Столичные волонтеры и коммунальщики помогают в борьбе с паводками в Акмолинской области.

Аида Балаева обратилась к казахстанцам по поводу помощи пострадавшим от паводков.

В Атбасаре сработали системы оповещения: в город пришла вода.

Интернет от Starlink подключат в пострадавших от паводков регионах.

Заявление по основным дамбам и плотинам после большой воды сделали в Костанайской области.

600 человек вернулись из эвакуационных пунктов на юг Костанайской области.

Полутораметровую дамбу возвели в Петропавловске для защиты стратегического объекта.

Частной компании грозит ответственность за прорыв плотины.

Компенсации начали выплачивать пострадавшим от паводка жителям Шетского района.

Компания получила 400 млн тенге за невыполненные работы по предупреждению паводка в Улытау.

Из-за чего ухудшилась паводковая ситуация в ЗКО, рассказал Нуржигитов.

Вода пришла еще в один район Акмолинской области: жителей эвакуировали на вертолете.

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