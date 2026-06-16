"Не спешим": бывшая жена Шавката Рахмонова заинтриговала совместным фото с бойцом

В последнее время личная жизнь казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова находится в центре внимания общественности. Новый повод для обсуждений дала его бывшая супруга Гулайым Рахмонова, сообщает Zakon.kz.

Так, 15 июня 2026 года она опубликовала совместное фото с бойцом смешанных единоборств. Подпись к публикации оказалась весьма запутанной.

Рахмонова подчеркнула, что никто не знает, что будет завтра и сейчас:

"Мы предполагаем, а Всевышний располагает".

Далее она уточнила, что фото архивное, 2020 года.

"По просьбе дочек выкладываю. Просьба не суетиться, не спешим делать выводы". Гулайым Рахмонова

Комментаторы обрадовались увиденному и пожелали не тратить время на интриги. Кто-то даже предположил, что семья спортсмена также воссоединится, как Кайрат Нуртас с Жулдыз Абдукаримовой.

19 марта 2026 года Рахмонова заявила о разводе и обвинила Шавката в отказе от детей. Об этом она сообщила после того, как ей вынесли приговор за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Смертельное ДТП с участием жены и сына Рахмонова произошло 27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург. По данным полиции Жамбылской области, водитель Toyota Land Cruiser 200 не справилась с управлением и совершила самоопрокидывание транспорта. В результате аварии два человека скончались, двое доставлены в больницу. По факту ДТП начато досудебное расследование.

По данным из соцсетей, за рулем была супруга бойца UFC Гулайым Рахмонова, которая с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. Отмечалось, что с места аварии были госпитализированы Рахмоновы. 28 июля стало известно, что пострадавшие выписались из Шуской городской больницы и выехали в Алматы.

6 августа в полиции Жамбылской области сообщили, что Гулайым Рахмонова по делу о ДТП проходит в статусе свидетеля, имеющего право на защиту.

13 ноября вице-министр внутренних дел Санжар Адилов уточнил, что уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 345 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека") УК РК. А 17 декабря он сообщил, что расследование дела находится на стадии завершения.