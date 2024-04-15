Беспощадный потоп: казахстанцы сплотились в борьбе с масштабным наводнением

Большая вода не отступает. Спасатели продолжают бороться с паводками. Все это время плечом к плечу с профессионалами работают неравнодушные граждане. Одни делятся едой и одеждой, другие берут в руки лопату и мастерят оборону, а третьи эвакуируют пострадавших в безопасные места.

Добрых дел не счесть. С каждым днем в эвакуационных пунктах и в зонах подтопления все больше людей. Они приезжают со всей страны и активно помогают спасателям и военным в борьбе с масштабным наводнением, которого в стране не было больше 80 лет. Zakon.kz собрал самые трогательные видео с настоящими героями.

По информации МЧС РК, в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 5411 частных жилых домов и 1607 дворовых территорий.

#жүректенжүрекке #волонтеры #костанай #паводок ♬ оригинальный звук - Алишер Дулатович @alish2279 Воскресенье, 8 утра смс от шефа - «Надо помочь загрузить гуманитарку»! «Ни слова больше» и мы уже там. 12:00 поступает сообщение в чатах о призыве волонтеров в г.Тобыл, под угрозой затопления большой участок города. «Ни слова больше» и мы уже там, в 13:00. Что особенно мне понравилось, таких как мы были тысячи, все действовали как единый организм, и чиновники и обычные граждане, без ненужной этой вот дележки и выяснения кто прав и кто виноват! Пришли, сделали, ушли! Отдельное спасибо волонтерам @assambly_kst и @kostanay_jastary за то, что согревали работяг горячим чаем и вкусной едой! Всем хочу сказать мың алғыс! #күшіміз_бірлікте

На 10:00 службами гражданской защиты спасено 111 194 казахстанца, в том числе 39 222 ребенка. Вернулись домой – 11 950. В пунктах временного размещения находятся 6814 человек, в том числе 2995 детей.

В подтопленные регионы доставлено 1400 тонн гуманитарной помощи. А вот в ЗКО везут не только необходимые вещи, но и рабочую силу. Колона из 34 ГАЗелей с дополнительной рабочей силой выдвинулась из Тараза к месту масштабного наводнения. Мужчины намерены помочь военным и спасателям в строительстве дамб и отводе воды от населенных пунктов.

Несмотря на трудности, казахстанцы не падают духом. Они продолжают устранять последствия паводков, откачивают талые воды, чистят дворы и дома. Чтобы не допустить новых разливов рек, укладывают мешкотару, укрепляют берега каналов, оповещают население о мерах безопасности. К примеру, в Карагандинской области спасатели принялись укреплять дамбу, выстроившись в ряд и настроив один ритм в работе.

Практически все мужчины сейчас задействованы в зоне масштабного наводнения. Тем временем женщины в баклажках приносят воду и еду. Этот ролик увидели в сети другие пользователи и тоже организовали подвоз горячей еды местным спасателям и военным, которые до глубокой ночи выстраивали оборону против стихии.

В Атбасаре (Акмолинская область) ребята из Жамбылской области больше 168 часов без перерыва продолжают противостоять большой воде.

Впрочем, лопату в руки взяли не только взрослые, но и представительницы прекрасного пола, а также дети.

Помогают казахстанцам и иностранцы. В сети разлетелось видео, как дагестанец привез в Атырау больше 50 тыс. мешков. Он рассказал о том, что о потопе узнал из соцсетей. Не задумываясь, мужчина собрал вещи и отправился на помощь к экстренным службам в Казахстан.

"Меня начали расспрашивать, могу ли я найти мешки. Я поинтересовался, для чего нужны мешки в таком большом количестве. Мне сказали, что у нашего братского народа такая беда. Я решил не ждать никого, не спать даже. Как узнал, сразу в ту ночь побеспокоил некоторых своих знакомых, кто на складах продавал мешки. Попросил их в два часа ночи, чтобы они открыли склады, подняли рабочих, загрузили меня, и я выехал. Сюда в три часа ночи выехал, сегодня уже мешки заполнили и поставили. Меня ждут земляки, которые подготовили следующую партию гуманитарной помощи", – сказал дагестанец Омарасхаб Ахмедов.

Тем временем пользовали в соцсетях продолжают выражать слова благодарности спасателям, военным и неравнодушным казахстанцам, которые бросились на ликвидацию масштабного наводнения. Под постами они оставляют такие комментарии:

Аман болайық.

Наша сила в единстве.

Самое время сплотиться, без этого никак.

Добра в Казахстане должно быть больше.

Вместе мы справимся, и эти дни забудутся.

Наводнение этого года стало крупнейшим в Казахстане за последние 80 лет. В восьми регионах почти месяц продолжается наводнение. Талые воды топят дороги в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Акимат Уральска предупредил жителей, что большая вода из России может прийти в любой момент. И уже сейчас нужно подготовиться к подъему уровня воды в местных реках. Спасатели и военные практически в круглосуточном режиме ведут борьбу со стихией.