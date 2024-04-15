Беспощадный потоп: казахстанцы сплотились в борьбе с масштабным наводнением
Добрых дел не счесть. С каждым днем в эвакуационных пунктах и в зонах подтопления все больше людей. Они приезжают со всей страны и активно помогают спасателям и военным в борьбе с масштабным наводнением, которого в стране не было больше 80 лет. Zakon.kz собрал самые трогательные видео с настоящими героями.
По информации МЧС РК, в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 5411 частных жилых домов и 1607 дворовых территорий.
@alish2279 Воскресенье, 8 утра смс от шефа - «Надо помочь загрузить гуманитарку»! «Ни слова больше» и мы уже там. 12:00 поступает сообщение в чатах о призыве волонтеров в г.Тобыл, под угрозой затопления большой участок города. «Ни слова больше» и мы уже там, в 13:00. Что особенно мне понравилось, таких как мы были тысячи, все действовали как единый организм, и чиновники и обычные граждане, без ненужной этой вот дележки и выяснения кто прав и кто виноват! Пришли, сделали, ушли! Отдельное спасибо волонтерам @assambly_kst и @kostanay_jastary за то, что согревали работяг горячим чаем и вкусной едой! Всем хочу сказать мың алғыс! #күшіміз_бірлікте #жүректенжүрекке #волонтеры #костанай #паводок ♬ оригинальный звук - Алишер Дулатович
На 10:00 службами гражданской защиты спасено 111 194 казахстанца, в том числе 39 222 ребенка. Вернулись домой – 11 950. В пунктах временного размещения находятся 6814 человек, в том числе 2995 детей.
@rsk.qostanai
Костанайцы сплотились перед общей бедой♬ оригинальный звук - Rsk Qostanai
В подтопленные регионы доставлено 1400 тонн гуманитарной помощи. А вот в ЗКО везут не только необходимые вещи, но и рабочую силу. Колона из 34 ГАЗелей с дополнительной рабочей силой выдвинулась из Тараза к месту масштабного наводнения. Мужчины намерены помочь военным и спасателям в строительстве дамб и отводе воды от населенных пунктов.
@derzkaya2023 #помощьлюдям #паводок2024 #ребята #тараз_казакстан🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿 #хулиганкадевочка🔥🔥🔥🔥🔥 #рекомендации❤️❤️ ♬ оригинальный звук - huliganka
Несмотря на трудности, казахстанцы не падают духом. Они продолжают устранять последствия паводков, откачивают талые воды, чистят дворы и дома. Чтобы не допустить новых разливов рек, укладывают мешкотару, укрепляют берега каналов, оповещают население о мерах безопасности. К примеру, в Карагандинской области спасатели принялись укреплять дамбу, выстроившись в ряд и настроив один ритм в работе.
@qz_media С кричалками и хорошим настроением укрепляют дамбу в Теплчином спасатели Карагандинской области #паводок #стихия #вода #подготовка #казахстан🇰🇿 #ско #петропавловск #силавединстве🇰🇿 ♬ оригинальный звук - Qz Media
Практически все мужчины сейчас задействованы в зоне масштабного наводнения. Тем временем женщины в баклажках приносят воду и еду. Этот ролик увидели в сети другие пользователи и тоже организовали подвоз горячей еды местным спасателям и военным, которые до глубокой ночи выстраивали оборону против стихии.
@tanya_gtv2 #наводнение#атырау06🇰🇿 ♬ original sound - HAUSER
В Атбасаре (Акмолинская область) ребята из Жамбылской области больше 168 часов без перерыва продолжают противостоять большой воде.
@eas___nurba #тжджамбылоблысы #тжм👩🏻🚒 #тжджамбылоблысы ♬ оригинальный звук - Умбетов Нургиса Панда🐼 UFC
Впрочем, лопату в руки взяли не только взрослые, но и представительницы прекрасного пола, а также дети.
@kiss_ssss_ ♬ Біргеміз - YerMusic
@amirkhanstvo
ПРОДВИГАЕМ❗️♬ оригинальный звук - дед инсайд
Помогают казахстанцам и иностранцы. В сети разлетелось видео, как дагестанец привез в Атырау больше 50 тыс. мешков. Он рассказал о том, что о потопе узнал из соцсетей. Не задумываясь, мужчина собрал вещи и отправился на помощь к экстренным службам в Казахстан.
"Меня начали расспрашивать, могу ли я найти мешки. Я поинтересовался, для чего нужны мешки в таком большом количестве. Мне сказали, что у нашего братского народа такая беда. Я решил не ждать никого, не спать даже. Как узнал, сразу в ту ночь побеспокоил некоторых своих знакомых, кто на складах продавал мешки. Попросил их в два часа ночи, чтобы они открыли склады, подняли рабочих, загрузили меня, и я выехал. Сюда в три часа ночи выехал, сегодня уже мешки заполнили и поставили. Меня ждут земляки, которые подготовили следующую партию гуманитарной помощи", – сказал дагестанец Омарасхаб Ахмедов.
Тем временем пользовали в соцсетях продолжают выражать слова благодарности спасателям, военным и неравнодушным казахстанцам, которые бросились на ликвидацию масштабного наводнения. Под постами они оставляют такие комментарии:
- Аман болайық.
- Наша сила в единстве.
- Самое время сплотиться, без этого никак.
- Добра в Казахстане должно быть больше.
- Вместе мы справимся, и эти дни забудутся.
Наводнение этого года стало крупнейшим в Казахстане за последние 80 лет. В восьми регионах почти месяц продолжается наводнение. Талые воды топят дороги в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Акимат Уральска предупредил жителей, что большая вода из России может прийти в любой момент. И уже сейчас нужно подготовиться к подъему уровня воды в местных реках. Спасатели и военные практически в круглосуточном режиме ведут борьбу со стихией.