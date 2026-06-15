Не только лев и не только в Казахстане: что и почему происходит с животными в зоопарках

Лев Джума подвергся атаке со стороны посетительницы алматинского зоопарка – женщина швыряла в него камни, пытаясь, видимо, "расшевелить" царя зверей. Агрессор установлен, меры приняты. Вот только поток таких "Джум" и их обидчиков не иссякает даже тогда, когда кран поворачивает закон.

"Животные в зоопарке – не объекты для развлечения и экспериментов. Такие действия могут причинить им стресс, травмы и негативно сказаться на их благополучии. Администрация Алматинского зоопарка незамедлительно отреагировала на данный инцидент. Все материалы, включая записи с камер видеонаблюдения, а также соответствующее заявление направлены в органы полиции для рассмотрения и принятия мер в рамках действующего законодательства. Мы призываем всех посетителей уважительно относиться к нашим животным и соблюдать правила посещения. Безопасность и благополучие животных являются нашим безусловным приоритетом", – прокомментировали очередное измывательство над многострадальным львом в зоопарке.

Почему очередное? Потому что Джума уже становился "грушей для битья", причем в аналогичной ситуации. Правда, тогда, в апреле текущего года, поупражняться на нем в меткости решил мужчина, которого впоследствии оштрафовали на 86 500 тенге.

"К сожалению, подобные случаи действительно периодически происходят. Несмотря на наличие правил посещения зоопарка, предупреждающих табличек и постоянную разъяснительную работу, отдельные посетители продолжают нарушать установленные нормы поведения: бросают посторонние предметы в вольеры, стучат по стеклу, пытаются привлечь внимание животных громкими звуками или иными действиями. Любое подобное вмешательство может негативно сказаться как на физическом состоянии животных, так и на их психологическом благополучии. В случае выявления нарушителей администрация зоопарка вызывает сотрудников полиции. По результатам рассмотрения материалов виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Мы считаем, что уважительное отношение к животным должно быть нормой для каждого посетителя. Зоопарк – это не место для развлечения за счет животных, а учреждение, выполняющее природоохранную, научную и просветительскую миссию", – считают в алматинском зоопарке.

Который в бедах своих, разумеется, не одинок.

К примеру, в Шымкенте сотрудники были вынуждены выпроваживать ребенка из вольера с кроликами, куда его "любезно" отпустила мать. Пока малец гонял ушастых туда-сюда, пытаясь их изловить, гордая родительница спокойно снимала происходящее на телефон. А что? Весело же! Сомнительное развлечение закончилось для семейства разъяснительной беседой.

Местным сотрудникам не привыкать. Годом ранее они с удивлением обнаружили в вольере страусов 17-летнего паренька, который так же гонялся за птицами и даже ударил одну из них. Родителей подростка привлекли к административной ответственности. Наверное, они были не менее удивлены, чем работники зоопарка и сами страусы.

К этим длинноногим пернатым у нашего человека отношение особое. Вот не дают они покоя казахстанцам. Так, группа наших туристов умудрилась отличиться во время посещения популярного сафари в Ташкенте.

Впрочем, нельзя винить исключительно наших сограждан в жестокости по отношению к братьям меньшим и большим. Подобного везде хватает – чего стоит хоть история с убитым в Караколе (Кыргызстан) лебедем. Да и сами зоопарки иной раз не прочь испытать нервные клетки посетителей на прочность – вспомним горькую судьбу заживо скормленного хищникам медвежонка.

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Отметим, что в мае был опубликован Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными".

Целью документа заявлено обеспечение защиты и безопасности животных, укрепление нравственности, соблюдение гуманности, а также защита прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с животными.

Задачами закона являются:

○ формирование у владельцев ответственности за жизнь, здоровье и благополучие животных;

○ обеспечение системы мер по защите животных;

○ воспитание у населения нравственного, гуманного и осознанного отношения к животным.

Указывается, что правовое регулирование общественных отношений в области ответственного обращения с животными основывается на принципах:

○ признания животных существами, способными испытывать боль и физические страдания;

○ недопустимости жестокого обращения, причинения боли, физических страданий и безосновательного лишения жизни животных;

○ гармоничного сосуществования человека и животных, основанного на уважении, заботе и балансе интересов общества и природы.

Ознакомиться с его содержанием более подробно можно здесь.

Однако как все это воспитание нравственности, гуманности и осознанности на бумаге соотносится с повторением из года в год одних и тех же ситуаций на практике?

Вероятно, так же, как в случае с законом о семейно-бытовом насилии: ужесточение ужесточением, но преступления никуда не делись. Читаем раз, два, три. Это – всего лишь капля в море однотипных новостей о жестокости, проявленной даже не к животным – людям, причем подчас самым близким.

При чем здесь люди? Специалисты находят общий знаменатель. Во-первых, по словам клинического психолога Анастасии Абрамкиной, издевательство над зверем, особенно свершенное на глазах у ребенка, легитимизирует садизм. Превращает отвратительное по сути своей явление в общественную норму.

Во-вторых, привычка оправдывать насилие все еще сильна в умах.

"Даже когда в Сеть выложили ролик, на кадрах которого мальчик выстроил сверстников в ряд и бил каждого из них, в комментариях взрослые люди писали: "За что?". И вот пока у нас есть в головах это "за что?", будто за что-то можно ударить, так и будет продолжаться. Насилие порождает само себя. У нас должна быть к нему нулевая терпимость. Вообще на всех уровнях должно транслироваться, что это плохо, преступление, не должно происходить ни по каким причинам", – говорила семейный психолог Светлана Богатырёва.

И если ребенка можно ударить за неподобающее поведение, то зарядить камнем в кота – подавно. А то чего он, Джума этот, просто скучно лежит, а не развлекает публику на манер мультяшного Бонифация!

Во-третьих, существует связь между жестокостью к животным и потенциальными насильственными преступлениями против людей. Явление это даже изучается в криминологии и психологии. Вот несколько ключевых моментов:

Сигнал о проблемах с эмпатией. К примеру, желание поиздеваться над беззащитным котенком непрозрачно намекает на безразличие к страданиям живых существ. Это может быть частью паттерна агрессивного поведения. Состояния личности. Жестокость к "усатым-полосатым" нередко наблюдается у индивидов с определенными душевными недугами, такими как психопатия или антисоциальное расстройство личности. Социальные и культурные факторы. В некоторых случаях подобное поведение является "продуктом" воздействия неблагоприятной среды, в частности, насилия в семье.

"Если отследить на ранних стадиях, можно помочь таким людям. Хотя жестокость к животным не всегда ведет к насилию против людей, она может служить важным индикатором, на который стоит обратить внимание. Это подчеркивает важность раннего вмешательства и поддержки для предотвращения дальнейшего насилия", – предупреждала Светлана Щербакова.

Светлана – психолог "Черного беркута".

"Черный беркут" – самое строгое исправительное учреждение Казахстана, созданное для особо опасных преступников.

Неоднократно было сказано: на самом деле под куцым вершком маленького зла прячется мощный корешок зла всеобъемлющего. Отравляющего каждый миллиметр – от "пробок" на дорогах до кухонь в домах. "Лекари душ" неоднократно подчеркивали: сейчас уровень агрессии в обществе повышен в целом – это видно и среди детей, и среди взрослых. Мы имеем дело с общим агрессивным фоном. И конечно, можно сколько угодно винить в его возникновении нестабильность курса валют или крен мирового политического судна, которое так сложно вынести после прочтения миллионов тревожных заголовков. Однако...

Может, борясь за все хорошее, против всего плохого, надо не детям запрещать играть в "страшные" стрелялки-бродилки, а себе – распускать руки? Особенно у них на глазах. Глядишь, и игры тогда действительно станут страшнее реальности, с которой подрастающее поколение сталкивается на ежедневной основе, и львы будут целее.