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Как менялись минимальная и средняя зарплата в Казахстане за последние пять лет

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 12:21 Фото: Zakon.kz
По состоянию на текущий 2026 год размер минимальной заработной платы в нашей стране составляет 85 тыс. тенге, средней – 461 486 за первый квартал. Zakon.kz проследил динамику роста этих общественно важных показателей.

Динамика изменений

Так, в далеком уже 2021 году минимальная зарплата находилась на уровне 42 500 тенге, а средняя достигала 243 667 тенге.

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В 2022 году – 60 тыс. и 309 697 тенге, соответственно.

Дальнейшая разбивка выглядит следующим образом:

2023 г. – 70 тыс. тенге, 364 295 тенге;

2024 г. – 85 тыс. тенге, 434 982 тенге;

2025 г. – 85 тыс. тенге, 443 315 тенге;

2026 г. – 85 тыс. тенге, 461 486 тенге.

Как видим, средний показатель неуклонно рос, тогда как минимальный с 2024 года зафиксировался на одной отметке.

Как высчитывается зарплата

Со средней – все просто: общая сумма доходов делится на общее же количество работающих граждан. Именно по этой причине средняя заработная плата традиционно считается сомнительным показателем реального благосостояния населения – она в равной степени учитывает как самые щедрые, так и самые скромные оклады.

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С "минималкой" дела обстоят куда интереснее. Вообще она должна учитывать величину прожиточного минимума (50 851 тенге по состоянию на текущий год), макроэкономические прогнозы и уровень инфляции...

В январе Бюро национальной статистики опубликовало данные по инфляции за 2025 год.

"Годовая инфляция в 2025 году составила 12,3%. Продовольственные товары за прошедший год подорожали на 13,5%, непродовольственные товары – на 11,1%, тарифы на платные услуги выросли на 12%", – отметили в БНС.

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Тем не менее "базовый минимум" неизменен вот уже третий год.

В апреле текущего года озвучивалась инициатива по его увеличению – сразу аж до 150 тыс. тенге. Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах правительства заверил, что такой вопрос стоит на повестке у министерства.

"То есть сейчас он составляет 85 тысяч тенге, мы его будем увеличивать. Во всем мире размер МЗП составляет 50% от медианной зарплаты. То есть до 150 тысяч тенге наша задача в ближайшее время довести минимальную зарплату", – сказал Амрин.

Однако обозначить конкретные сроки нововведения не смог.

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В Казахстане может измениться минимальная заработная плата

Медианная зарплата

Со слов вице-министра выходит, что размер медианной зарплаты – которая как раз ближе к истине, поскольку исключает из расчета самые большие и самые маленькие суммы и берет за основу "золотую середину" – по состоянию на апрель находился на отметке чуть больше 300 тыс. тенге.

И действительно, конкретная цифра за I квартал 2026 года, названная Бюро нацстатистики, – 331 527 тенге.

Названный "средним" показатель между тем больше ровно на 129 959 тыс. тенге и составляет 461 486 тенге.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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