Как менялись минимальная и средняя зарплата в Казахстане за последние пять лет
Динамика изменений
Так, в далеком уже 2021 году минимальная зарплата находилась на уровне 42 500 тенге, а средняя достигала 243 667 тенге.
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В 2022 году – 60 тыс. и 309 697 тенге, соответственно.
Дальнейшая разбивка выглядит следующим образом:
2023 г. – 70 тыс. тенге, 364 295 тенге;
2024 г. – 85 тыс. тенге, 434 982 тенге;
2025 г. – 85 тыс. тенге, 443 315 тенге;
2026 г. – 85 тыс. тенге, 461 486 тенге.
Как видим, средний показатель неуклонно рос, тогда как минимальный с 2024 года зафиксировался на одной отметке.
Как высчитывается зарплата
Со средней – все просто: общая сумма доходов делится на общее же количество работающих граждан. Именно по этой причине средняя заработная плата традиционно считается сомнительным показателем реального благосостояния населения – она в равной степени учитывает как самые щедрые, так и самые скромные оклады.
С "минималкой" дела обстоят куда интереснее. Вообще она должна учитывать величину прожиточного минимума (50 851 тенге по состоянию на текущий год), макроэкономические прогнозы и уровень инфляции...
В январе Бюро национальной статистики опубликовало данные по инфляции за 2025 год.
"Годовая инфляция в 2025 году составила 12,3%. Продовольственные товары за прошедший год подорожали на 13,5%, непродовольственные товары – на 11,1%, тарифы на платные услуги выросли на 12%", – отметили в БНС.
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Тем не менее "базовый минимум" неизменен вот уже третий год.
В апреле текущего года озвучивалась инициатива по его увеличению – сразу аж до 150 тыс. тенге. Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах правительства заверил, что такой вопрос стоит на повестке у министерства.
"То есть сейчас он составляет 85 тысяч тенге, мы его будем увеличивать. Во всем мире размер МЗП составляет 50% от медианной зарплаты. То есть до 150 тысяч тенге наша задача в ближайшее время довести минимальную зарплату", – сказал Амрин.
Однако обозначить конкретные сроки нововведения не смог.
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Медианная зарплата
Со слов вице-министра выходит, что размер медианной зарплаты – которая как раз ближе к истине, поскольку исключает из расчета самые большие и самые маленькие суммы и берет за основу "золотую середину" – по состоянию на апрель находился на отметке чуть больше 300 тыс. тенге.
И действительно, конкретная цифра за I квартал 2026 года, названная Бюро нацстатистики, – 331 527 тенге.
Названный "средним" показатель между тем больше ровно на 129 959 тыс. тенге и составляет 461 486 тенге.