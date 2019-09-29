"Томирис", олимпийский огонь и Брэд Питт – герои спорта и культуры недели

Итоги недели в культуре и спорте.

Чем запомнился конец сентября в культуре и спорте, читайте в специальном обзоре Zakon.kz.

Казахстанский прокат продолжает радовать зрителей грандиозными премьерами. Интересно, что на этой неделе сразу два фильма стартовали в прокате не в четверг. Это космическая голливудская картина с Брэдом Питтом в главной роли "Ad Astra" ("К звездам") - фильм стартовал в превью в понедельник, 23-го сентября, во многих кинотеатрах Казахстана. К слову, Брэд Питт перестал скрывать новую пассию.

Масштабный казахстанский фильм "Томирис" начался 27 сентября, в пятницу, стартовая позиция его – 700 сеансов в сутки. Умница и красавица, исполнительница главной роли Томирис Альмира Турсын сделала неожиданное заявление о том, что актрисой себя пока назвать не может.





Зато фильм "Томирис" может стать номинантом премии "Оскар" от Казахстана. Велики ли шансы, и кто отбирает фильм от нашей страны в номинацию "Лучший международный игровой фильм/ International Feature Film", читайте здесь.



В традиционное время вышел в отечественный прокат российский фильм "Герой" 2019 года. Рецензия доступна здесь.



На 67-м кинофестивале Сан-Себастьян, проходящем в испанской Стране Басков в городе Доностия-Сан-Себастьян состоялась мировая премьера казахстанского фильма режиссера Адильхана Ержанова "Черный, черный человек". Отечественная картина участвует в основной конкурсной программе кинофестиваля, который является одним из 15-ти фестивалей класса А, то есть, самых значимых и уважаемых в мире кино. О том, как восприняли картину испанские журналисты и о чем шла речь на пресс-конференции после премьеры фильма, в репортаже.

Тем временем, на 71-й церемонии вручения награды телеакадемии США "Эмми" стали известны победители.



Казахстан спустя долгое время возвращается на конкурс Мисс Земля-2019. Нашу страну на нем представит Алтынай Асенова. Что покажет алматинка на Филиппинах, смотрите здесь.





Мы выяснили, что нашу девушку точно не постигнет участь актера и музыканта Эзра Миллера, который появился на неделе моды в леопардовых трусах и был высмеян пользователями соцсетей. Фотографией с мероприятия он поделился в своем Instagram в среду, 25 сентября.



Известный казахстанский скрипач Ержан Кулибаев раскрыл немало секретов в интервью нашему корреспонденту.





А сотрудники Следственного комитета РФ рассказали о нескольких роковых случайностях, которые в итоге привели к убийству популярного музыканта и певца Михаила Круга.



Российская актриса Анастасия Заворотнюк продолжает бороться за жизнь, хотя, уже написала завещание.



В жизни от грусти из-за печальных событий может спасти лишь музыка. Молодой певец из Италии спел арию Тулебаева на победном для себя конкурсе Бибигуль Тулегеновой, завершившемся в Алматы.



В спорте, тем временем, подводят итоги чемпионата мира по борьбе, прошедшем в столице Казахстана и наслаждаются чемпионатом мира среди кадетов по дзюдо в Алматы. У команды Казахстана, выступающей двойным составом, уже есть золото.





Председатель Комитета по спорту министерства культуры и спорта РК, олимпийский чемпион Лондона 2012 года по боксу Серик Сапиев специально для Zakon.kz подвел итоги выступления казахстанцев на чемпионате мира по боксу-2019, рассказал о том, что делала AIBA в прежние времена в ситуациях, похожих на случай с Василием Левитом и дал прогноз на Олимпиаду-2020.





17 сентября олимпийский огонь Лозанны-2020 был зажжен во время традиционной церемонии в столице Греции Афинах. Сейчас пламя вернулось в Швейцарию, где начался тур с остановкой в ​​каждом из 26 кантонов страны. По его окончанию олимпийский огонь вернется в Лозанну для проведения эстафеты традиционного огня в Олимпийской столице в преддверии церемонии открытия юношеских Олимпийских игр 9 января 2020 года.



Близится Олимпиада-2020 в Токио. И спортсмены всего мира активно зарабатывают очки и лицензии. Следите за новостями спорта в нашей специальной рубрике и болейте за наших! Алға, Қазақстан!



Альберт Ахметов

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