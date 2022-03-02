От 5 до 495 – как менялся курс тенге к доллару за годы Независимости

Видеографика показывает, как изменялся среднегодовой обменный курс доллара к тенге с 1993-го по 2021 год.

За указанный период в Казахстане произошли три девальвации: в 1999, 2009 и 2014 годах.

По состоянию на 11:00 2 марта 2022 года средневзвешенный курс доллара составил 492,21 тенге, поднявшись на 6,68 тенге.

Курс доллара значительно вырос в Казахстане в связи с обострением ситуации в Украине и объявлением об экономических санкциях против России.

Новость по теме Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

24 февраля Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:30 средневзвешенный курс доллара составил 452,49 тенге, поднявшись сразу на 15,3 тенге, по состоянию на 15:30 – 465,23 тенге, курс вырос на 28,04 тенге, по состоянию на 17:00 – 466,01 тенге, прибавив за день 28,82 тенге.

25 февраля тенге продолжил слабеть на торгах KASE – по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 472,24 тенге, поднявшись еще на 6,23 тенге. В этот же день курс доллара немного снизился на дневных торгах – по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 467,09 тенге (+1,08).

Новость по теме Официальный курс доллара на выходные дни установил Нацбанк РК

28 февраля курс доллара снова начал расти – по состоянию на 15:00 средневзвешенный курс доллара достиг 495 тенге, поднявшись сразу на 28,34 тенге.

1 марта тенге немного укрепился на торгах – по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 494,74 тенге (-0,26), по состоянию на 15:30 – 487,75 тенге, снизившись на 7,25 тенге.