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В Казахстане увеличат число вертолетов с водосбрасывающими устройствами

В Казахстане увеличат количество пожарных вертолетов Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Лесные пожары в Костанайской области нанесли значительный ущерб местным жителям и инфраструктуре, а также привели к гибели человека. Власти поручили акиматам выстроить работу вокруг лесных хозяйств, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Алихан Смаилов прибыл в Костанайскую область и провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития региона с участием руководства центральных госорганов и акиматов. 

Глава кабмина отметил, что нужно провести дноуглубительные работы в водоемах рядом с лесными массивами, чтобы вертолетная техника могла на "коротком плече" брать воду и тушить такие пожары. 

Мы приобретем дополнительные водосбрасывающие устройства, чтобы в три раза увеличить парк вертолетов, которые могут быть использованы для тушения пожаров. Это касается всех регионов, включая Костанайскую область.Алихан Смаилов

На совещании с докладами выступили аким области Архимед Мухамбетов, министры по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев, экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, а также вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.

2 сентября на территории двух лесничеств КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" в Костанайской области произошли пожары. Их площадь 4 сентября превысила 43 тыс. га. Жителей нескольких районов эвакуировали. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

7 сентября в 15:00 глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.

8 сентября премьер Алихан Смаилов заявил, что виновные в пожарах должны понести наказание. По его словам, в случившейся в Костанайской области ситуации было очевидно ненадлежащее и несвоевременное реагирование ответственных должностных лиц.

10 сентября в 10:00 в оперштабе ДЧС Костанайской области сообщили, что крупный лесной пожар в Аулиекольском районе потушили.

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