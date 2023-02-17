Главное за ночь: в Турции новое землетрясение, в Казахстане лавинная опасность

В Турции жители провинции Хатай снова ощутили толчки, жертв нет, но обрушилось несколько зданий, поврежденных после землетрясений в начале февраля. В Таджикистане под снежной лавиной погибло 17 человек, в Казахстане лавинная опасность сохраняется в Алматинской области, сообщает Zakon.kz

Турция

Турецкие власти сообщили, что число погибших в результате землетрясений увеличилось до 38 044 человек. При этом в провинции Хатай зафиксировали новое землетрясение. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям страны AFAD очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км в Средиземном море. Он находится на расстоянии в примерно 5 км от турецкого побережья, в районе провинции Хатай. Информации о пострадавших пока не поступало, но обрушилось несколько зданий, поврежденных после землетрясений в начале февраля.

ООН обратилась с призывом к сбору 1 млрд долларов для гуманитарной помощи людям в Турции, пострадавшей от самых разрушительных землетрясений за столетие.

"Народ Турции испытал невыразимую душевную боль. Я встретил семьи, которые поделились своими историями шока и опустошения. Мы должны поддержать их в самый трудный час и обеспечить им необходимую поддержку", - сказал заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, посетивший Турцию на прошлой неделе.

А пресс-служба Министерства по ЧС опубликовала имена участвующих в поисках пострадавших в турецком городе Газиантепе спасателей. Кроме того Казахстан и Кыргызстан отправили в помощь пострадавшим в Турции 84 юрты.

Таджикистан

В Таджикистане число погибших при сходе лавины увеличилось до 17 человек.

"В ходе проведенных поисково-спасательных мероприятий в результате схода лавины погибли в городе Хороге 13 человек, один в Шугнанском районе, двое на территории Ванджского района и один человек на 65 км автотрассе Душанбе-Варзоб. Итого в результате схода лавин на территории страны погибли 17 человек, поиски двух студенток из Ишкашимского района продолжаются", - говорится в сообщении спасателей.

Создана Государственная комиссия по ликвидации последствий стихийных бедствий из числа ответственных лиц Правительства Республики Таджикистан и первых руководителей ряда министерств и комитетов.

Поставлена ​​задача в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихийных бедствий и оказать пострадавшим семьям материальную помощь.

США

Джо Байден выступил перед американцами. Говорил много, в том числе о сбитых над США летательных аппаратах.

"Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов… иных стран", - сказал он. А потом добавил: "Если какие-либо воздушные объекты будут представлять угрозу для Соединенных Штатов, то их продолжат сбивать".

Казахстан

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной. Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

Премьер-министр Алихан Смаилов высказался о трубопроводной системе КТК.

О погоде: неблагоприятные метеоусловия, штормовое предупреждение в 7 областях страны и лавиноопасно в Алматинской области.

Как отметили в областном ДЧС, лавинная опасность сохраняется в период с 17 по 21 февраля поэтому гражданам рекомендуют соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности весь этот период. На территории Алматинской области имеется 48 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.

В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.

Спорт:

Первая игра раунда плей-офф Лиги Европы между "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" завершилась вничью – 2:2. Ответный матч между "Юнайтед" и "Барселоной" состоится 23 февраля в Манчестере.