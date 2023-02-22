Главное за день: дисквалификация Игоря Сона, визит Энтони Блинкена в Казахстан

Глава Минэнерго рассказал о стоимости дизтоплива в Казахстане, а глава МИД прокомментировал возможный визит госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает Zakon.kz.

Финпирамиды

Агентство по финансовому мониторингу заблокировало 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой финпирамид.

В 2022 году АФМ ликвидировало 29 финансовых пирамид, потерпевшим возместили ущерб на 8,3 млрд тенге.

В адрес уже вовлеченных казахстанцев направили 19 тыс. предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тыс. человек от аккаунтов финпирамид.

Знакомство американцев с национальными инструментами Казахстана

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 22 февраля опубликовал видео, снятое в музыкальной студии.

Он познакомил американских коллег с традиционными музыкальными инструментами Казахстана. Их используют в совместных проектах.

Дисквалификация тяжелоатлета Игоря Сона

На восемь лет дисквалифицировали бронзового призера Олимпийских игр 2020 года в Токио Игоря Сона.

По информации Национального антидопингового центра Казахстана, Сона дисквалифицировали до конца марта 2030 года. Дисквалификация началась в марте 2022 года. В организме спортсмена нашли метастерон.

Бронзовую медаль Олимпиады, а также выданные спортсмену денежную премию и квартиру изымать не будут.

Стоимость дизтоплива

Глава Минэнерго Болат Акчулаков рассказал о стоимости дизтоплива в Казахстане. Для проведения весенне-полевых работ министерство уже утвердило график поставки дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей.

В 2023 году всего для весенне-полевых работ выделяется 413 тысяч тонн дизельного топлива. Стоимость – 222 тысячи тенге за тонну, или 184 тенге за литр.

20 января премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. На нем говорилось, что на границе фиксируются попытки незаконного вывоза дизельного топлива и бензина под видом других нефтепродуктов.

Нефть на КТК

На Каспийском Трубопроводном Консорциуме (КТК) приостановили отгрузку нефти. Это произошло из-за сильного ветра и волн.

До настоящего времени штормовые ограничения не сняли. Резервуарный парк КТК на морском терминале практически заполнен (около 1 млн тонн нефти).

Преступления против детей

В Казахстане выросло число преступлений против детей.

В январе 2023 года в стране зарегистрировали 227 уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних. Это на 32% больше, чем в январе прошлого года.

В региональном разрезе больше всего таких правонарушений было совершено в Алматинской области: 25 случаев против 18 годом ранее.

Меньше всего уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних зарегистрировали в Улытауской и Абайской областях: 3 и 4 случая, соответственно.

Возможный визит Блинкена

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди ответил на вопрос о визите главы госдепа США в Казахстан.

По словам министра иностранных дел РК, сейчас ожидается официальное подтверждение от американской стороны. Госсекретарь США должен будет принять участие в предстоящей ежегодной министерской встрече в формате С5+1.

Правила торговли изменились в Казахстане

В Правилах внутренней торговли уточняется, что при продаже товаров в торговых сетях и на торговых рынках товары отечественного производства должны размещаться в визуально и физически доступных местах (на уровне глаз).

Приказ вводится в действие с 4 марта 2023 года.

Нападение на журналиста

В Алматы на журналиста Данияра Молдабекова в подъезде дома напал неизвестный в медицинской маске.

В полиции прокомментировали данный инцидент. Факт зарегистрировали в Управлении полиции Алмалинского района.

Права лиц с инвалидностью

Сенатор Ляззат Калтаева сообщила, что практически все иски по вопросам дискриминации по признаку инвалидности проигрываются. Причиной этого является отсутствие четкого понятия "дискриминация" в законодательстве.

В законе о социальной защите лиц с инвалидностью есть норма о том, что дискриминация по признаку инвалидности запрещена. Но что это такое и как она выражается, не прописано.

В декабре 2022 года вице-министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказывала, как изменится система соцобслуживания инвалидов. Членов семей планируют оформлять как индивидуальных помощников, либо соцработников. Им будут оплачивать труд и осуществлять пенсионные взносы и соцотчисления. Эта и другие новеллы содержатся в новом Социальном кодексе.