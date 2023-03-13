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Главное к утру: в США банковский кризис и вручение "Оскара", а в РК ужесточат наказание за фиктивный техосмотр

Главное к утру: в США банковский кризис и вручение "Оскара", а в РК ужесточат наказание на фиктивный техосмотр Фото: pixabay
Американские СМИ пишут, что стране может грозить кризис банковской системы, однако у них есть "спаситель" Илон Маск, который заявил , что готов обсудить покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank. Ну, а тем временем в Лос-Анджелесе проходит 95-й "Оскар". Об этом в подборке Zakon.kz.

США

Пока Илон Маск обдумывает покупку крупнейшего в США обанкротившегося банка SVB и основные американские индексы с начала недели потеряли от 1% до 1,8%, США закрыли еще один банк. Инцидент вызвал опасения по поводу возможного кризиса банковской системы в Соединенных Штатах. По состоянию на декабрь 2022 года общая сумма активов Signature Bank составляла около 110 миллиардов долларов, а общая сумма депозитов – около 83 миллиардов долларов.

Между тем в Лос-Анжелесе проходит 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар".

"Оскар" вручается за заслуги в области кинематографа за 2022 год. Премия проходит в офлайн-формате в лос-анджелесском кинотеатре Dolby, а ведущим в третий раз стал американский комик и телеведущий Джимми Киммел.

21 декабря 2022 года организаторы объявили шорт-листы, а 24 января 2023 года стали известны номинанты. Со 2 по 7 марта 2023 года проходило основное голосование, которое определило победителей.

Турция

Президент страны Тайип Эрдоган сообщил, число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч человек, число раненых превысило 115 тысяч. Ни у кого не должно быть сомнений, что государство предпринимает все возможности для устранения последствий землетрясений. Необходимо построить 650 тысяч домов.

Азербайджан 

Баку полагает неприемлемыми попытки властей Армении включить пункт о Нагорном Карабахе в мирное соглашение. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, президент Ильхам Алиев многократно обращал внимание на то, что вопросы, касающиеся мирного договора между Ереваном и Баку, должны решаться отдельно от вопросов о контактах с армянскими жителями, которые проживают в Карабахском регионе Азербайджана.

Казахстан

Ответственность за фиктивный техосмотр автомобилей в Казахстане ужесточат. Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ответ на запрос депутатов Сената. По словам премьера, проводится работа по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

В акимате Алматинской области прокомментировали ситуацию со сходом лавины

А в Актобе продолжает свою работу противопаводковый штаб. Работы по откачке талых и дождевых вод ведутся непрерывно. Об этом сообщили городские власти.

В Шымкенте запустят простаивающие текстильные фабрики в рамках сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. Властями решено совместно возродить текстильную промышленность.

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Нариман Курбанов завоевал золотую медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике.

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