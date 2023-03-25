Главное к утру: убийство детей в Актау, ЧС в Актюбинской области, намерение ограничить параллельный импорт

В Кремле отреагировали на намерение Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию. А в казахстанском Актау по подозрению в убийстве троих своих несовершеннолетних детей задержан их отец. Об этом и другом – в подборке Zakon.kz.

Параллельный импорт в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это введение системы для борьбы с обходом санкций давлением США. Песков заверил, что введение системы мониторинга, которая позволит Казахстану контролировать цепочку поставок товаров и предотвращать обход санкций против России, никак не отразится на двусторонних отношениях Москвы и Астаны, и страны продолжат контакты для снижения рисков. Отметим, что с 1 апреля Таможенная служба Казахстана начнет отслеживать товары, которые проходят через страну для реэкспорта в Россию.

Польша

В Варшаве прошла демонстрация, в ходе который протестующие вынесли гроб с портретом Греты Тунберг и президента Европейской Комиссии Урсулы Фон Дер Ляйен. По мнению организаторов протеста, эта директива – "смертный приговор для польских горняков".

Франция

Французский оппозиционер заявил, что Макрон своими решениями о поставках снарядов для Украины стремится развязать третью мировую войну.

США

Джо Байден в ходе своего визита в Канаду и выступления перед парламентариями оговорился и перепутал Канаду с Китаем.

Подтопления

Режим ЧС природного характера объявили в селе Каратал Уилского района. В населенном пункте подтопило 11 домов после того, как река Уил вышла из берегов. На месте работает специальная комиссия. Точный ущерб еще не подсчитан. Но власти уверяют, что каждая семья получит по полмиллиона тенге. После оценки обещают построить новые дома. На это будет выделено полмиллиарда бюджетных денег.

Тройное убийство детей

В Актау отца подозревают в убийстве троих своих детей. Трупы несовершеннолетних 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире дома 27 микрорайона города Актау. По подозрению в убийстве полицейские задержали их 36-летнего отца.

Начато досудебное производство по ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Ранее в Темиртау 24 марта 2023 года задержан мужчина, который подозревается в убийстве двухлетнего ребенка.

А в Шымкенте пятилетняя девочка выпала из окна. Ребенку сделали операцию, она впала в кому.

Также в Шымкенте в управлении здравоохранения заявили, что пищевое отравление дети могли получить не только в трех общежитиях, где они питались и временно проживали, но еще и за их пределами. Они покупали фастфуд и ели морепродукты.

Космос

Крупный астероид летит к Земле. 25-26 марта сблизится с Землей до расстояния 175 тысяч километров.

Космический корабль "Союз МС-22" приземлится в Жезказгане 28 марта.

А запуск американского космического корабля Starliner с экипажем отложили, новая дата будет объявлена в ближайшее время.

И наконец, мощная магнитная буря продолжается на Земле третий день.

Новости спорта

Непобежденный боксер Султан Заурбек технокаутом выиграл бой в Англии.