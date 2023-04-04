Главное к утру: торговля людьми, скорпионы в Шымкенте и поломка на АНПЗ
Сексуальное рабство
Жительница Акмолинской области продала 19-летнюю девушку из Костаная в сексуальное рабство. Ценой такой сделки стали 250 тысяч тенге. Девушка должна была обслуживать клиентов в саунах и гостиницах. Подозреваемая задержана в Петропавловске.
Скорпионы в доме
Шымкенцы стали находить членистоногих в домах. Медики предупреждают, укус животного может вызвать серьезные последствия, поэтому за помощью нужно обращаться безотлагательно. Особенно, если укус получил пожилой человек или ребенок.
Задымление на НПЗ
На Атырауском нефтезаводе в топливный газ попала жидкость, из-за чего произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2 на установке замедленного коксования. Задымление случилось кратковременное, поломка устранена.
Новости Казахстана
Фермеры Актобе вышли на митинг. Их не устраивает возможная отмена субсидий и повышение ставок по кредитам.
В Уральске за смерть двух работников водоканала осужден начальник участка водосетей.
В Караганде на семилетнего школьника упали футбольные ворота. У мальчика перелом ноги.
В Экибастузе нашли тело пропавшего полгода назад 34-летнего мужчины. Признаков насильственной смерти нет.
В Караганде изъято незаконно ввезенное оборудование для майнинга. Стоимость его оценили в 395 миллионов тенге.
Новости мира
В Конго 20 человек погибли в результате схода оползня. Еще несколько жителей пропали без вести.
Финляндия вступит в НАТО во вторник, 4 апреля. Об этом накануне заявил Генсек альянса Йенс Столтенберг.
NASA представило команду астронавтов для облета Луны. Впервые в истории в команду вошла женщина-астонавт и темнокожий мужчина, они станут участниками миссии "Артемида-2".
27-летняя жительница Ташкента выбросила из окна 9-этажного дома троих малолетних детей, а затем выпрыгнула сама. Ведется следствие.