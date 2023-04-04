Главное к утру: торговля людьми, скорпионы в Шымкенте и поломка на АНПЗ

Жительница Акмолинской области продала девушку в сексуальное рабство за 250 тысяч тенге. В Шымкенте активизировались скорпионы. На Атырауском нефтезаводе произошло задымление и отключение оборудования, сообщает Zakon.kz.

Сексуальное рабство

Жительница Акмолинской области продала 19-летнюю девушку из Костаная в сексуальное рабство. Ценой такой сделки стали 250 тысяч тенге. Девушка должна была обслуживать клиентов в саунах и гостиницах. Подозреваемая задержана в Петропавловске.

Скорпионы в доме

Шымкенцы стали находить членистоногих в домах. Медики предупреждают, укус животного может вызвать серьезные последствия, поэтому за помощью нужно обращаться безотлагательно. Особенно, если укус получил пожилой человек или ребенок.

Задымление на НПЗ

На Атырауском нефтезаводе в топливный газ попала жидкость, из-за чего произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2 на установке замедленного коксования. Задымление случилось кратковременное, поломка устранена.

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