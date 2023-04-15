Главное к утру: поздравление президента с Пасхой, обмен старых купюр и еще медали на ЧА-2023

Утром Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой. А вечером в Нацбанке напомнили, что банкноты образца 2006 года уже необходимо обменять. А наши борцы снова были на высоте. Об этом и другом читайте в подборке Zakon.kz

Праздников праздник, и торжество из торжеств.

Итак, православные готовятся отмечать Пасху в ночь на воскресенье, а президент Касым-Жомарт Токаев уже поздравил верующих с праздником отметив, что наша страна богата многообразием этнических культур и религиозных традиций. "Пусть праздник Пасхи наполнит сердца верующих теплом и радостью! Желаю всем гражданам здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!" – сказал президент.

И еще один праздник сегодня отмечают казахстанцы - это свой национальный праздник влюбленных - "Ұлттық ғашықтар күніне орай" или День Козы Корпеш и Баян Сулу.

Землю - крестьянам?

Принадлежавшие Алие и Болату Назарбаевым земли в Алматинской области вернули в госсобственность. Земельные участки общей площадью 2 тысячи гектаров находятся в Жамбылском и Карасайском районах, подтвердили в прокуратуре Алматинской области.

Старые купюры

В Национальном банке Казахстана напоминают, что банкноты номиналами 500, 1 000, 2 000, 5 000 и 10 000 тенге образца 2006 года изъяты из обращения и не являются законным платежным средством. В свою очередь с 12 июня 2021 года действует бессрочный период обмена банкнот, выпущенных с 2006 года и после. Таким образом, если по каким-либо причинам население не успело обменять вышедшие из обращения денежные знаки, их можно обменять без каких-либо ограничений по срокам в территориальных филиалах НБК.

Происшествия

В селе Алматинской области, где недавно до смерти избили школьника, снова погиб подросток. В селе Саты покончил жизнь самоубийством юноша. Двумя днями ранее его друга избили до смерти. Дастан Нурлыбай повесился в сарае. В предсмертной записке написал, что отправляется к другу.

А в Мангистау 11-летняя девочка во сне нанесла ножевые ранения двум старшим сестрам. Как выяснилось, она находилась в состоянии сна (лунатизм) и сделала это столовым ножом.

В Туркестанской области полиция задержала старшеклассника подозреваемого в убийстве. Труп девушки был обнаружен 9 апреля в оросительном канале в Ордабасинском районе. Полиция установила подозреваемого. Им оказался учащийся 11 класса. Сейчас он задержан и взят под стражу.

Мировые новости

Во Франции не утихают демонстрации против пенсионной реформы, которую все таки приняли.

В России вводят электронные повестки военнообязанным.

В США Space X запустит сверхтяжелую ракету.

И наконец, новости спорта

Удачно началась вечерняя сессия заключительного дня азиатского первенства по вольной борьбе для казахстанской сборной. Третье "золото" в ее копилку положил Дархан Есенгали.

Четвертую медаль высшей пробы для сборной Казахстана по вольной борьбе завоевал казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков.

А Юсуп Батырмурзаев и Ризабек Айтмухан заработали в актив сборной еще две серебряные медали.

Так держать!!!