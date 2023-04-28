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Главное к утру: министр обороны в Нью-Дели, нарушения в "Озенмунайгазе" и на школьницу упал шкаф

Главное к утру: министр обороны в Нью-Дели, нарушения в "Озенмунайгазе" и на школьницу упал шкаф Фото: МО РК
Министр обороны Руслан Жаксылыков прибыл в столицу Индии. Нарушения выявлены в "Озенмунайгазе" и подрядных организациях Жанаозена. Школьница получила тяжелейшие травмы и переломы после падения на нее шкафа в классе, сообщает Zakon.kz.

Министр в Индии

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков, прибыв в Индию, в первую очередь встретился с министром обороны Индии-Раджнатхом Сингхом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества.

Нарушения в нефтекомпаниях

Специальная рабочая группа "КазМунайГаза" ежедневно выезжает на предприятия Жанаозена, проводит встречи с трудовыми коллективами, заслушивает жалобы и пожелания работников. К настоящему времени промежуточно выявлены десятки нарушений, которым впоследствии будет дана правовая оценка.

Шкаф упал на школьницу

Девятилетняя ученица одной из школ Кызылорды госпитализирована с серьезными травмами после того, как в классе на нее упал шкаф. Медики диагностировали у ребенка травму почек, ушиб мочевого пузыря, смещенный перелом бедренной кости, закрытый смещенный перелом поперечного отростка первого поясничного отдела позвоночника.

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