Главное к утру: министр обороны в Нью-Дели, нарушения в "Озенмунайгазе" и на школьницу упал шкаф
Министр в Индии
Генерал-полковник Руслан Жаксылыков, прибыв в Индию, в первую очередь встретился с министром обороны Индии-Раджнатхом Сингхом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества.
Нарушения в нефтекомпаниях
Специальная рабочая группа "КазМунайГаза" ежедневно выезжает на предприятия Жанаозена, проводит встречи с трудовыми коллективами, заслушивает жалобы и пожелания работников. К настоящему времени промежуточно выявлены десятки нарушений, которым впоследствии будет дана правовая оценка.
Шкаф упал на школьницу
Девятилетняя ученица одной из школ Кызылорды госпитализирована с серьезными травмами после того, как в классе на нее упал шкаф. Медики диагностировали у ребенка травму почек, ушиб мочевого пузыря, смещенный перелом бедренной кости, закрытый смещенный перелом поперечного отростка первого поясничного отдела позвоночника.
Новости Казахстана
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