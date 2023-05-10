Главное к утру: Токаев переговорил с Путиным, гибель марафонца и попытка подросткового суицида

Касым-Жомарт Токаев обстоятельно поговорил с Путиным в Москве. Марафонец погиб во время забега под Алматы. Девочка-подросток пыталась покончить с собой в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Обстоятельный разговор

В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию глава государства Касым-Жомарт Токаев провел обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Гибель марафонца

В ходе марафонского забега "Tengri ultra 2023" в Алматинской области 40-летний мужчина, завершавший дистанцию на 15 км, упал за несколько метров до финишной арки. Дежурившие на месте медики приложили все усилия, но спасти марафонца не смогли.

Попытка суицида

12-летняя девочка пыталась покончить с собой, забравшись на крышу многоэтажки по улице Абай в Кокшетау. Об этом в полицию сообщил знакомый подростка. Приехавшие на место полицейские оттащили ребенка от края крыши и спустили вниз.

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