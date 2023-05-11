Главное к утру: коррупция, спекуляции с нефтью и журналисты-крокодилы

За получение многомиллиардной взятки задержан бывший глава НПП "Атамекен". Слухи о спекуляции с нефтью прокомментировали в КМГ. Депутат сравнил журналистов с крокодилами, сообщает Zakon.kz.

13 миллиардов взятки

За взятку задержан экс-глава Нацпалаты "Атамекен" Аблай Мырзахметов. В соцсетях называют сумму $30 млн (13,3 млрд тенге). В Антикоре официально признали факт ареста и подтвердили, что начали досудебное расследование.

Нефть и спекуляция

Вопросы ценообразования на нефть начали активно обсуждать в соцсетях. Речь шла о сырье, добываемом компанией "Озенмунайгаз". В АО НК "Казмунайгаз" отреагировали на ситуацию. В организации заверили, что единым покупателем всех экспортных поставок нефтедобывающих организаций КМГ, включая АО "Озенмунайгаз", является системный трейдер группы компаний КМГ, а не сторонний частный посредник.

Журналисты-крокодилы

Депутат от партии Amanat Самат Нуртаза написал пост в соцсетях, в котором сравнил журналистов с крокодилами. Сравнение с рептилиями пришло ему в голову после просмотра программы "В мире животных", где крокодилы, сбиваясь в группы, нападали на беззащитных млекопитающих, идущих к водопою. После депутат стер публикацию и извинился.

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