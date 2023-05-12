Главное к утру: последствия вторичных санкций, расследование в отношении столичного аэропорта и КТЖ, заморозки

В Нацбанке Казахстана оценили последствия вторичных санкций. В отношении КТЖ и аэропорта Астаны начато расследование. Автосалоны в Алматы уличили в навязывании покупателям допоборудования. Об этом и другом – в подборке Zakon.kz.

Отголоски антироссийских санкций

Заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов рассказал о возможных негативных последствиях вторичных антироссийских санкций для Казахстана.

Спикер отметил, что казахстанское правительство проводит хорошую и качественную работу в этом направлении и пытается быть умеренным в этом отношении и избегать того, чтобы страну использовали в качестве инструмента обхода этих санкций.

Антимонопольное реагирование

О мерах антимонопольного реагирования рассказал глава Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Астане Тимур Каленов. По его словам, в рамках этой работы начаты расследования в отношении трех субъектов:

АО "Международный аэропорт Нур-Султан" и ТОО "Дьюфри Централ Эйжа" – пункт 3 статьи 169 ПК по признакам ограничения доступа на товарный рынок и устранения с него других субъектов рынка в качестве продавцов (поставщиков) определенных товаров или их покупателей – передача в пользование площадей в стерильной зоне аэропорта для беспошлинной торговли. Расследование продолжается. АО НК Қазақстан Темір Жолы – введения ограничений в отношении создания субъекта рынка и ограничения доступа на товарный рынок. АО "НК "КТЖ" заключило трехстороннее соглашение с Cosco Container Lines (Hong Kong) Co. и Shanhai (Hong Kong) Investment&Development Company Limited, в рамках которого АО "НК "КТЖ" приняло на себя обязательства, согласно которым не будет создавать новые перегрузочные или аналогичные предприятия, занимающиеся погрузочным бизнесом на станции Хоргос-Алтынколь.

Департамент торговли и защиты прав потребителей по городу Алматы провел мониторинг и выяснил, что автодилерами при продаже транспорта клиентам фактически навязываются дополнительные услуги и аксессуары. Подобные действия автодилеров, отметили в департаменте, противоречат нормам Закона РК "О защите прав потребителей".

Старшеклассник из Акмолинской области выиграл сразу шесть грантов зарубежных университетов.

Изменчивая погода

В Казахстане опять похолодает. Заморозки, гроза и сильный ветер ожидаются на большей части Казахстана.

Происшествия

Алматинцы отдали мошеннику на "раскрутку" денег 4 млн тенге. По предварительным данным следствия, молодой человек под предлогом "раскрутки" денег на финансовой интернет-площадке, предлагал желающим приумножить капитал, но обещанного не выполнял.

"При этом, подтверждающие получение оплаты документов, квитанции, выписки он "клиентам" не предоставлял. К примеру, в одном эпизоде преступной добычей гражданина Л. стали чужие 4 млн тенге", – рассказали в пресс-службе ДП города.

В Шымкенте на перегоне "Игилик" на участке железной дороги "Игілік-Бадам" произошел сход 18 вагонов: из них 17 пустых вагонов с опрокидыванием набок. "В результате повреждены 11 опор воздушных линий электропередач, частичное повреждение ж/д полотна. По причине схода вагонов на указанной станции произошла задержка пассажирского поезда №77 направлением "Алматы-Мангистау" на 1 час 15 минут".

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Новости спорта

В Алматы стартовали VI республиканские Паралимпийские игры. Отмечается, что с 11 по 30 мая VI летние Паралимпийские игры РК пройдут по 10 видам спорта в городах Алматы, Астана и Актобе. В соревнованиях примут участие более 1000 спортсменов из 20 регионов страны.

Издание Championat.com оценило состояние сборной Казахстана в преддверии старта чемпионата мира в Латвии и Финляндии. Шансы на победу сборной Казахстана по хоккею на ЧМ-2023 назвали самыми низкими.

Прошли первые полуфинальные матчи Лиги Европы и Лиги Конференции. "Ювентус" и "Севилья" сыграли вничью, а "Рома" выиграл "Байер".

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