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Главное к утру: пожизненный срок для педофила, ЕНТ и история новой песни Димаша

Главное к утру: пожизненный срок для педофила, ЕНТ и история новой песни Димаша Фото: Zakon.kz
К пожизненному сроку приговорили педофила в Темиртау. Промежуточные итоги ЕНТ подвели в центре тестирования. Димаш рассказал об истории создания песни "Omir", сообщает Zakon.kz.

Срок для педофила

Пожизненный срок получил мужчина, насиловавший двух несовершеннолетних падчериц в Темиртау. Как стало известно в суде, пострадавшим девочкам 11 и 14 лет, они подвергались насилию со стороны отчима не раз, пока их мама была на работе.

ЕНТ

Центр тестирования подвел результаты первой части ЕНТ-2023, который сдали более 40 тысяч абитуриентов. Пороговый балл преодолели 76% абитуриентов, а средний балл составил 68.

История одной песни

Казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился с поклонниками небольшой историей создания своей новой песни "Omir". Исполнитель рассказал, что композиция стала результатом его творческой деятельности.

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