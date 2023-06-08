Главное к утру: ЧС в Актау, вилла замгенпрокурора, жара в регионах

В Актау объявлен режим ЧС природного характера из-за обмеления Каспийского моря. Заместитель генерального прокурора объяснил покупку виллы во Франции. Жара сохраняется в большей части регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Чрезвычайная ситуация в Актау

Для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации, связанной с обмелением Каспийского моря, комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС г. Актау в 15:00 7 июня принято решение объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба для проведения проектно-изыскательских работ. Такое объявление появилось на страничке акимата города накануне.

Вилла зама генерального прокурора

Заместитель генпрокурора Улан Байжанов в кулуарах Мажилиса 7 июня объяснил происхождение виллы во Франции стоимостью 1 млн долларов. Улан Байжанов заверил, что купил недвижимость, работая в бизнесе. Покупку он назвал вынужденной.

Жара в регионах

Синоптики объявили штормовое предупреждение в восьми регионах страны из-за высоких температур. Жаркая погода сохраняется в Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Улытауской, Кызылординской, Павлодарской и Жетысуской областях. Повышенная пожароопасная ситуация сохраняется в Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях.

Тем временем в Караганде обитателей зоопарка спасают от жары мороженым и чаем. Так почивали мартышек и медведей накануне, чтобы избежать тепловых ударов среди животных.

Новости Казахстана

В Восточно-Казахстанской области ввели временный запрет на посещение заповедника Катон-Карагай. Меры предосторожности стали необходимыми из-за высокой пожарной опасности в регионе.

Два человека в Астане госпитализированы в больницу с диагнозом "отравление сероводородом тяжелой степени тяжести" после того, как они спустились в колодец.

Водители в Актобе утверждают, что последние дни покупали автогаз только по талонам. А 7 июня уже и по талонам топлива на заправках не оказалось.

В Павлодаре коллективный намаз собрал 500 верующих и имамов всего региона. Так жители Павлодарской области провели традиционную молитву, в которой верующие просят об обильном дожде. Молитва называется истиска.

После небывалой для северных регионов жары на Петропавловск обрушился ураган и сильный дождь. Шкальный ветер поломал деревья, а дождь залил водой улицы.

На поверхности крупнейшего в Казахстане Бухтарминского водохранилища экологи обнаружили маслянистое пятно, которое будут изучать в лаборатории. По предварительным данным, по воде разлилось топливо от транспорта.

7 июня пропавшую в Шымкенте 14-летнюю девочку нашли волонтеры на автобусном вокзале Астаны, куда она самостоятельно приехала, сбежав из дома. Девочка поругалась с родителями.

7 июня в 16:50 в стальном департаменте АО "АрселорМиттал Темиртау" в доменном цехе произошел производственный инцидент. В фурменной зоне доменной печи №3 "произошло выдавливание фурмы с выбросом горящего кокса". Пострадавших, по сообщению руководства предприятия, нет.

7 июня в 09.40 на территории электростанции в Аксу произошло аварийное отключение энергоблоков 1, 2, 3, 4, так как сработала защита (предохранительные клапаны).