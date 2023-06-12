Черные дни независимой страны: по каким случаям в Казахстане объявляли траур

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об объявлении 12 июня общенационального траура – в связи с гибелью людей в пожаре в Абайской области. Zakon.kz вспоминает, какие еще трагические события потрясали всю республику.

2023:Жертвы пламени

8 июня на территории государственного лесного природного резервата "Семей орманы" загорелся лесной массив. В пресс-службе МЧС поначалу заявили, что угрозы населенным пунктам нет. СМИ между тем отмечали: меньше месяца назад Абайская область уже горела. Тогда огонь перешел на земли "Семей орманы", под угрозой оказался санаторий в деревне Березовка.

9 июня в правительстве сообщили об утере связи с 14 работникам лесничества. Позже стало известно о смерти трех лесников, еще 11 числились пропавшими – их тела обнаружили в ходе поисковых работ вечером следующего дня.

Утром 10 июня председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов рассказал о стабилизации ситуации. Однако справиться со стихией окончательно все еще не удавалось. Тушение, по словам Дербисова, осложнялось высоким температурным фоном, большой площадью горения и порывистым ветром.

Вечером того же дня опубликовали имена 14 погибших. Всех их в дальнейшем посмертно наградили орденом "Құрмет" за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации.

А по факту гибели сотрудников лесничества было начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК ("нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

К тушению пожара привлекли военных. 11 июня в пострадавшую Абайскую область прилетел президент. Он назвал упущение МЧС – угрозу, по его мнению, недооценили, из-за чего реакция не была адекватной и своевременной. Акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву Токаев объявил выговор - за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Жителей пригорода Семея начали эвакуировать по причине задымления. Сообщалось также, что из-за ветра пожар стал распространяться в сторону населенного пункта Таврия. Несколько районов Жетысуской области накрыло дымом. К жителям обратились спасатели с просьбой сохранять спокойствие и носить маски.

Сегодня, 12 июня, распространилось сообщение об еще одном пропавшем – трактористе Далонского лесничества Сергее Архипове.

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В Казахстане 11 раз объявляли национальный траур, крупный лесной пожар в пригороде Семея стал 12-м. Трагедии были разными: наводнение, прорыв дамбы, крушение самолетов, взрывы на промышленных предприятиях и военных складах.

2022:Кровавый январь

Год назад казахстанцы скорбели по жертвам январских событий – днем общенационального траура объявили 10 января 2022 года.

Кризис тех дней глава государства назвал "самым тяжелым за всю 30-летнюю историю Независимости".

В беспорядках пали как сотрудники силовых структур, так и гражданские. Всего они унесли жизни более 230 человек.

2021:И грянули взрывы



26 августа 2021 года возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание, спровоцировавшее около 10 взрывов боеприпасов.

Почти 50 сотрудников МЧС получили ранения, 13 человек не пережили ЧП.

Днем траура - десятого по счету в истории независимого Казахстана - обозначили 29 августа.

2020:Кого не щадил COVID-19

13 июля 2020 года Казахстан объявил общенациональный день траура по жертвам коронавирусной пандемии.

В 12:00 по столичному времени во всей стране была объявлена минута молчания.

К слову, на тот момент число заражений достигло тревожной отметки в почти 60 тыс. случаев. В период с 7 по 12 июля от инфекции умерли 111 человек, всего по республике официально было зарегистрировано 375 смертей.

2019:Ненадежные крылья

27 декабря 2019 года спокойную предновогоднюю суету разрушила трагическая весть – в Алматы рухнул самолет местной авиакомпании Bek Air. Падение случилось при попытке взлета.

На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек, 49 были госпитализированы, 18 из них - в тяжелом состоянии.

Как отметил на тот момент заместитель премьер-министра Роман Скляр, самолет столкнулся с забором и частным домом, в котором никого не было. В итоге воздушное судно развалилось надвое. Погибли в основном пассажиры, находившиеся в носовой части.

Национальный траур по погибшим в авиакатастрофе объявили 28 декабря.

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Добавим, что "самый безопасный транспорт" становился причиной приспускания флагов и раньше.

2013:Катастрофа в тумане

Так, 29 января 2013 года пассажирский борт Chellenger-200 авиакомпании SCAT упал близ алматинского аэропорта. Погибли 16 пассажиров и 5 членов экипажа. День траура – 31 января.

2012: Последний рейс

Годом ранее, 25 декабря 2012-го, военно-транспортный самолет АН-72 Пограничной службы КНБ РК, летевший из Астаны в Шымкент, разбился в 20 километрах от пункта назначения. На борту находились 27 человек, в том числе семь членов экипажа. Все они погибли. Президент распорядился объявить национальный траур 27 декабря.

2016:Террористическая угроза

5 июня 2016 года группа неизвестных напала на два оружейных магазина и вооруженную часть в Актобе. В перестрелке погибли восемь человек, трое их них – военнослужащие.

9 июня о понесенных потерях скорбела вся страна.

2012:Кошмар на заставе

В 2012 году траур объявлялся по двум трагедиям – уже упомянутой, произошедшей с военным самолетом, и той, что имела место в "Арканкергене". Напомним, на заставе обнаружили обгоревшие тела 15 человек – 14 пограничников и егеря. Виновным в случившемся суд признал единственного выжившего – 19-летнего "срочника" Владислава Челаха.

Траур в память ушедших назначили на 5 июня.

2010:Разгул стихии

11 марта 2010 года в селе Кызылагаш Алматинской области прорвало плотину. Вода хлынула на поселок и загубила 45 жизней, в том числе 11 – детских. 370 домов были разрушены.

16 марта в стране объявили траур.

2008:Рисковая профессия

11 января 2008 года на шахте "Абайская" в Карагандинской области произошел взрыв метана, повлекший гибель 30 шахтеров. Началось следствие. Как было установлено, причиной ЧП явилось нарушение технологии при посадке кровли.

2006:Первый вестник

Впервые в независимом Казахстане траур объявили 20 сентября 2006 года. Тогда на шахте имени Ленина в Карагандинской области произошел взрыв метана с последующим пожаром. Погиб 41 горняк. Причина крылась, опять же, в допущенных нарушениях.