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Общество

Убийство Шерзата Полата: покупатель, с которого все началось, рассказал свою версию

Убийство Шерзата Полата: зачинщик драки рассказал свою версию произошедшего, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 11:22 Фото: Zakon.kz
6 мая 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу начался допрос подсудимых, сообщает Zakon.kz.

Первым показания дал Дархан Аскентай, 1993 года рождения, ранее не судим. По его словам, в ночь с 3 на 4 октября 2024 года он зашел в магазин "Камажай" за пивом.

"Я был трезвым. Купил три бутылки пива. 1500 тенге обошлось. Я объяснил продавцу, что половину переводом оплачу, а остальное наличкой. 1000 тенге перевел, 1000 тенге наличкой дал. 500 тенге дали мне сдачу". Дархан Аскентай

После он вышел из магазина, но увидел, что у него разрядился телефон. Чтобы зарядить его, он вернулся к продавцу.

"Мне позвонили, но звонок сорвался из-за того, что телефон разрядился. Я вернулся в магазин и попросил немного зарядить его. Мне не отказали. Вышел на улицу немного глотнуть пива. Но услышал, что мне звонят. Телефон в магазине был на зарядке. Мне вынесли его, я поговорил, потом просто смотрел мобильник. Но появился Шерзат, он разозлился. Спросил, сказал ли я что-то его отцу. Я ответил, что нет, если надо, пойдем вместе спросим. Но он ударил меня. Я не понял, что произошло. Каржаубай вышел, дал воды, чтобы я помыл лицо. Он крикнул Шерзату, почему он так сделал".Дархан Аскентай

Дархан Аскентай якобы спокойно ушел, но ему стало плохо, поэтому он позвонил другу с просьбой забрать его.

"Нурбол Токтаубаев приехал, потому что я плохо видел. Я сказал, что меня избили. Мы пришли в магазин. Но Каржаубай заявил, что я не оплатил товар, поэтому так вышло. Мы шли, я сказал Нурболу, что оплатил все. Мы вернулись. Потом Нурканат пришел. Мы спокойно разговаривали, но Каржаубай два раза вынес из магазина нож. Нецензурно выражался, угрожал. Шерзат успокаивал его. Потом Шерзат ушел, пришли его друзья. Мы хотели расходиться. В этот момент случайно приехали парни. Они спросили, что тут Нурбол делает. Но Каржаубай опять вышел с ножом. В этот момент кто-то дверь пнул. Шерзат кого-то из парней ударил. Потом откуда-то появилось ружье. Нурканат сначала хотел напугать ребят, стрельнул. Во второй раз уже в парней стрелял. Я побежал за Нурболом. Драка была. Я разнимал некоторых и сам попал под удары. Потом Нурбол крикнул сесть в машину, я сел в "Мерс", и мы уехали". Дархан Аскентай

Подсудимый заявил, что не дрался ни с Шерзатом Полатом, ни с Нурканатом Гаипбаевым. С показаниями Каржаубая Нурымова полностью не согласился.

"После происшествия я первым был задержан. Я был напуган, потому что стреляло ружье, думал, что кто-то умер из-за стрельбы. Меня допрашивали ночью, но я полностью отказываюсь от данных показаний. Потому что на нас оказывалось давление. Нас снимали на камеры, таскали по кабинетам, били. Адвоката своего я увидел лишь после".Дархан Аскентай

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

18 апреля 2025 года показания дали бабушка, мама и папа погибшего подростка. Также стало известно, как на месте происшествия оказались две девушки и друзья Шерзата Полата. Адвокаты заявили о нестыковках в показаниях свидетельницы. Вторая девушка рассказала, как помогала подсудимым смывать кровь с ножа.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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