Общество

Адвокат объяснила запрет на съемку блогеров Жанабыловых в суде

Суд, блогеры, Жанабылов, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 17:32 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Адвокат Гаухар Айтжанова по делу семьи Жанабыловых 13 марта 2026 года в суде Астаны объяснила, почему сторона защиты ходатайствовала о запрете фото- и видеосъемки подсудимых, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня в суде сторона защиты заявила ходатайство о запрете журналистам осуществлять фото- и видеосъемку подсудимых. Суд удовлетворил данное ходатайство, после чего журналисты поинтересовались у адвоката причинами такого решения.

"У моих подзащитных маленькие дети, как вы сами прекрасно знаете. Они посещают садики, школы и так далее. Когда лица родителей мелькают в СМИ, появляются разные комментарии – как сопереживающие, так и, простыми словами, хейт. Это не совсем приятно. В первую очередь они заботятся о своих детях, чтобы уберечь их психику. Это первостепенно", – ответила Гаухар Айтжанова.

Журналисты также поинтересовались состоянием подсудимых, на что адвокат ответила, что в целом настроение у них хорошее и они держатся.

Толегенова во время перерыва в судебном заседании рассказала, что ее старшему ребенку в школе задают неуместные вопросы, касающиеся их личной жизни.

Ранее Гаухар Айтжанова, адвокат блогеров Жанабыловых, ходатайствовала о возврате уголовного дела прокурору. Однако суд постановил в удовлетворении ходатайства адвоката отказать.

У блогеров Жанабыловых сменился адвокат

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. 15 сентября рассматривали дело Эльмиры Толегеновой. Блогер-миллионник озвучила свою позицию. Сторона обвинения считает, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.

Материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой были переданы в АФМ для возбуждения уголовного дела.

16 октября в АФМ сообщили, что на блогеров заведено уголовное дело.

5 февраля 2026 года стало известно, столичным Департаментом АФМ окончено расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по факту незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств.

Полуобнаженный мужчина с ножом бегал по парку и пугал прохожих в Астане
21:50, 13 марта 2026
Суд отказал адвокату блогеров Жанабыловых в ходатайстве
16:38, 13 марта 2026
У блогеров Жанабыловых сменился адвокат
Рыбакина пожаловалась на жару в Индиан-Уэллсе: Играть в таких условиях непросто
04:19, 14 марта 2026
Там будут все топовые бойцы: Трамп высказался о турнире UFC в Белом доме
03:58, 14 марта 2026
Сайт НХЛ представил топ-5 претендентов на "Харт Трофи"
03:21, 14 марта 2026
Арман Царукян проведёт следующую схватку с Диллоном Дэнисом в лиге Hype FC
02:59, 14 марта 2026
