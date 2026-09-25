Трагедия на Каспии: вице-президент Ерлан Карин обратился к казахстанцам

Вице-президент Казахстана Ерлан Карин 25 сентября 2026 года обратился к казахстанцам после трагических событий на Каспийском море, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране объявлен день общенационального траура.

"В связи с трауром все государственные флаги приспущены. В стране запрещено проведение развлекательных мероприятий. Теле- и радиокомпании скорректировали программы, информационные сайты и печатные издания оформлены в черно-белых тонах", – написал Карин в Instagram.

Согласно установленному порядку, продолжил он, официальные заседания и мероприятия государственного уровня начинаются с минуты молчания в память о погибших.

"Еще раз выражаю искренние соболезнования семьям погибших военнослужащих. Они с честью исполнили свой воинский долг перед Родиной. Создана специальная правительственная комиссия, которая уже приступила к работе. Одновременно правоохранительные органы проводят соответствующее расследование. Президент поручил оказать всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших военнослужащих", – отметил вице-президент.

По его словам, известные казахстанские предприниматели заявляют о готовности оказать материальную помощь семьям погибших.

"Перед лицом общей трагедии наш народ вновь демонстрирует сплоченность и разделяет боль утраты. Именно в такие трудные моменты проявляются единство народа и прочность государства. Поэтому давайте сохранять спокойствие, заботиться друг о друге и, проявляя сплоченность, вместе преодолеем это тяжелое испытание. Пусть голубой флаг Казахстана никогда не будет приспущен и гордо развевается над страной", – заключил Ерлан Карин.

24 сентября 2026 года в ходе учений на побережье Каспийского моря при высадке личного состава с катера "Қайсар" в условиях неблагоприятной метеорологической обстановки военнослужащих унесло в море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

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Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК.

25 сентября в МВД объявили, что после произошедшего задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны: начальник штаба – первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК, два командира воинских частей, командиры роты морской пехоты и катера.