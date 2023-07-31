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Главное к утру: крупный степной пожар, пешая кругосветка аксакала и отходы производства в реке

Главное к утру: крупный степной пожар, пешая кругосветка аксакала и отходы производства в реке Фото: pixabay и nstagram/ulytaumen
Очередной крупный степной пожар разгорелся в Улытауской области. Аксакал-путешественник собрался в пеший поход вокруг света. Отходы от производства "Казцинка" попали в реку Филипповка близ Риддера, сообщает Zakon.kz.

Очередной крупный пожар

Крупный степной пожар вновь разгорелся в Жанааркинском районе Улытауской области. На этот раз в 45 км от села Кенжебайсамай случилось возгорание сухой травы на площади 2 000 гектаров.

Пешком вокруг света

72-летний Сарсенбай Котырашов, житель Улытауской области, обошедший пешком весь Казахстан, наметил пешее кругосветное путешествие. Свой путь из Атырау аксакал-путешественник начнет 2 августа.

Отходы в реке

Река Филипповка, расположенная недалеко от Риддера окрасилась в молочный цвет после того, как в нее попали отходы из трубы местного предприятия "Казцинк". Экологи проверяют масштаб ущерба для экологии.

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