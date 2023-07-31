Главное к утру: крупный степной пожар, пешая кругосветка аксакала и отходы производства в реке
Очередной крупный пожар
Крупный степной пожар вновь разгорелся в Жанааркинском районе Улытауской области. На этот раз в 45 км от села Кенжебайсамай случилось возгорание сухой травы на площади 2 000 гектаров.
Пешком вокруг света
72-летний Сарсенбай Котырашов, житель Улытауской области, обошедший пешком весь Казахстан, наметил пешее кругосветное путешествие. Свой путь из Атырау аксакал-путешественник начнет 2 августа.
Отходы в реке
Река Филипповка, расположенная недалеко от Риддера окрасилась в молочный цвет после того, как в нее попали отходы из трубы местного предприятия "Казцинк". Экологи проверяют масштаб ущерба для экологии.
Новости Казахстана
В Уральске трехлетний ребенок застрял в яме около трансформатора. Во время прогулки малыш уронил в яму игрушку и полез за ней. Ребенка вызволили спасатели.
В Мангистауской области ищут пропавшего рыбака, который исчез с места рыбной ловли 29 июля. Вещи и снаряжение мужчины остались на месте.
30 июля ехавший на трассе Карагандинской области 36-летний водитель фуры из-за разгерметизации заднего колеса, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в правый бок.
В селе Сарытомар района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области разобрали стены ранее отстроенных домов для переселенцев. Оказалось, что программа "Енбек", предусмотренная для этого, перестала действовать.
Жители микрорайонов "Шыгыс-2" и "Шыгыс-3" в Актау вот уже шесть лет ждут строительства обещанных им дорог внутри жилых массивов.
Мировые новости
При взрыве на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 35 человек, еще не менее 200 получили различные ранения.
Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил о том, что Турция ожидает от Швеции конкретных шагов по недопущению акций, направленных на осквернение священного для мусульман Корана.
Министр здравоохранения Нью-Дели Саурабх Бхарадвадж заявил о том, что в столице Индии зарегистрирован резкий рост случаев заболевания лихорадкой денге.
Компания Apple намерена повысить цены на всю линейку смартфонов iPhone 15 из-за использования в производстве более дорогих комплектующих и сырья.