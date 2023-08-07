Главное к утру: смертельная авария в СКО, потоп в Астане и землетрясение в Алматы

На трассе Северо-Казахстанской области водитель внедорожника сбил семейную пару с ребенком в коляске и скрылся с места происшествия. В Астане коммунальные службы закончили откачку воды после полуночи. В Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает Zakon.kz.

Жуткая авария

На обочине трассы Северо-Казахстанской области нашли тела мужчины и женщины, неподалеку оказалась коляска с младенцем в ней. Ребенок оказался жив, его доставили в больницу. Как выяснилось позднее, семейную пару на внедорожнике сбил житель Петропавловска. Мужчина скрылся с места аварии.

Потом в столице

После полуночи 7 августа стало известно, что коммунальщики совместно с сотрудниками департамента по ЧС столицы закончили откачку воды, скопившейся на улицах Астаны после ливней. По данным ведомств, всего было собрано более 910 кубометров дождевых вод.

Землетрясение в Алматы

6 августа текущего года в 20:29 сетью сейсмических станций в Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения располагался в 17 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Магнитуда колебаний составила 4,2.

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