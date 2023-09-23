Главное к утру: апелляция по делу "оператор РОП", спецвыплаты шахтерам и ранение студента

Суд Астаны рассмотрел апелляцию руководителей "Оператор РОП". Дуйсенова рассказала о размере спецвыплат шахтерам. Врачи сообщили о состоянии раненного в ходе драки студента, сообщает Zakon.kz.

Апелляция по делу "оператор РОП"

В суде Астаны жалобу осужденных и адвокатов на приговор межрайонного суда по уголовным делам г. Астаны в отношении руководителей ТОО "Оператор РОП" и вице-министра экологии за хищение бюджетных средств в особо крупном размере оставили без удовлетворения. Решение суда первой инстанции остается в силе.

Спецвыплаты шахтерам

Тамара Дуйсенова рассказала, что лицам, достигшим 55 лет, имеющим не менее семи лет стажа во вредных условиях труда, и которые отчисляли обязательные профессиональные пенсионные взносы, будет выплачиваться специальная выплата. Ее размер будет пересчитан с первого января, так как минимальная зарплата увеличится.

Ранение студента

Врачи Караганды рассказали о состоянии студента, который получил ранение в ходе драки на территории колледжа. Юношу доставили в крайне тяжелом состоянии с травмой легкого. Вскоре его переведут в палату.

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