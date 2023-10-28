Башимов об АМТ: К процессу расторжения договоров необходимо подходить хладнокровно, без эмоций

Депутат Мажилиса Парламента РК Марат Башимов высказался об аварии на шахте им. Костенко, произошедшей сегодня, 28 октября 2023 года, в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что в августе этого года, после очередной аварии на шахте, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", глава государства заявил о необходимости проведения тщательного анализа исполнения инвестиционных и иных обязательств иностранной компании, в том числе по вопросам обеспечения безопасности ее сотрудников.

"По результатам данного анализа должна была решиться дальнейшая судьба собственника предприятия – остается он работать в Казахстане или нет", – написал Марат Башимов в Facebook.

Мажилисмен отметил, что после сегодняшней трагедии, унесшей по текущим данным жизни 32-х работников шахты им. Костенко, "очевидно, что со своими обязательствами АМТ не справляется".

"Поэтому поручение президента прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией АМТ не вызывает никаких сомнений. Сегодня же правительство сообщило, что уже достигнута предварительная договоренность с собственниками компании и сделка по передаче права собственности АМТ в пользу Республики Казахстан на стадии завершения. Насколько теперь понятно, что с августа текущего года проводилась определенная работа для достижения этого соглашения с "АрселорМиттал Темиртау". Марат Башимов

Между тем, как сообщил депутат, "в сети уже есть разного рода мнения, что собственника компании надо было менять давно, что правительство опоздало с этим".

"Очевидно, что к процессу расторжения договоров необходимо подходить хладнокровно, без эмоций и в строгом соответствии с законодательством и международными обязательствами Казахстана". Марат Башимов

Он подчеркнул, что разрыв действующих инвестиционных договоров в одностороннем порядке без соответствующего соглашения с инвестором и тщательной юридической проработки данного вопроса несет в себе большие риски:

во-первых, у нас уже был прецендент с делом Стати, и нельзя повторять долгие и затратные тяжбы в международных судах с еще одним иностранным инвестором;

во-вторых, скорый разрыв тогда договоренностей с АМТ объективно отрицательно бы повлиял на имидж Казахстана и его инвестиционную привлекательность.

"Поэтому у правительства, спору нет, была необходимость объективно подойти к этому, проведя все необходимые мероприятия по аудиту активов компании, ревизии выполнения обязательств перед нашей страной, исключив тем самым все возможные негативные последствия для Казахстана". Марат Башимов

После завершения данной сделки, как считает мажилисмен, "в первую очередь, необходимо кардинально пересмотреть подходы и стандарты к обеспечению безопасности шахтеров, чтобы в дальнейшем не допустить какой-либо угрозы для их жизни".

"Надо понимать, что жизнь и безопасность наших граждан – главная ценность для государства и необходимо прикладывать максимум усилий, чтобы добиться от всех предприятий страны, вне зависимости от собственника, работать по стандартам, которые обеспечат это. И это справедливо... Иманды болсын!". Марат Башимов

28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел взрыв, который изначально унес жизни четырех человек. На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 из них. Позднее количество погибших увеличилось до 32-х. Предварительная причина ЧП, по версии "АрселорМиттал Темиртау", – в лаве произошел взрыв газометана. 29 октября в стране объявлен Днем общенационального траура.

Материал по теме Как проводятся поиски горняков на шахте Костенко после ЧП

По факту возгорания на шахте им. Костенко в Карагандинской области Генпрокуратурой РК начато досудебное расследование, которое будут проводить по ч. 3 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК.

Материал по теме АМТ: Работа шахт приостановлена

Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Вместе с тем президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".

Материал по теме Путин выразил соболезнование в связи с трагедией на шахте Костенко

Позднее стало известно, что после очередного ЧП на шахте права собственности на АО "АрселорМиттал Темиртау" передадут Казахстану, и предприятие по поручению президента возглавит Вадим Басин, который в настоящее время занимает должность первого замакима Карагандинской области.