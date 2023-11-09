Детский суицид, Карин на дебатах ЮНЕСКО и Димаш в штабквартире УЕФА – главное к утру
Детский суицид
На 16% вырос показатель попыток самоубийства среди подростков в Астане за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные озвучили столичные чиновники накануне.
Карин на генконференции ЮНЕСКО
Государственный советник, председатель Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлан Карин выступил на общеполитических дебатах 42-й генеральной конференции ЮНЕСКО.
Димаш в генштабе УЕФА
Димаш Кудайберген рассказал поклонникам о том, как посетил штаб-квартиру УЕФА в Швейцарии. Поездку музыкант описал и показал в своем аккаунте.
Новости Казахстана
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