Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Китае

В 487 км на юго-восток от Алматы в 23:53 10 апреля специалисты СОМЭ зафиксировали землетрясение магнитудой 5.3, сообщает Zakon.kz

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен на территории Китая. Это был афтершок.



Энергетический класс землетрясения 11.6. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 41.71° с.ш. 82.48° в.д. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории РК нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение в Китае 10 апреля ощутили в Алматы (2 балла), в Кегенском и Райымбекском районах Алматинской области (3 балла). А днем 7 апреля, жители и гости Алматы также почувствовали землетрясение в 2 балла.

В текущем году в мегаполисе произошло два сильных землетрясения. Первое произошло в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители города, достигали пяти баллов. Отдельных руководителей служб ЧС накажут за просчеты в день землетрясения в Алматы, сообщили в МЧС.



Вторые подземные толчки произошли 4 марта 2024 года. Тогда в городе прозвучали сирены, сила толчков составила 5 баллов.

Как сообщили в Департаменте по ЧС мегаполиса, Алматы находится в 9-10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.