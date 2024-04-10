Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Китае

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередное землетрясение в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 02:30 Фото: wikimedia
В 487 км на юго-восток от Алматы в 23:53 10 апреля специалисты СОМЭ зафиксировали землетрясение магнитудой 5.3, сообщает Zakon.kz

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен на территории Китая. Это был афтершок.

Энергетический класс землетрясения 11.6. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 41.71° с.ш. 82.48° в.д. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории РК нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение в Китае 10 апреля ощутили в Алматы (2 балла), в Кегенском и Райымбекском районах Алматинской области (3 балла). А днем 7 апреля, жители и гости Алматы также почувствовали землетрясение в 2 балла.

В текущем году в мегаполисе произошло два сильных землетрясения. Первое произошло в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители города, достигали пяти баллов. Отдельных руководителей служб ЧС накажут за просчеты в день землетрясения в Алматы, сообщили в МЧС.

Вторые подземные толчки произошли 4 марта 2024 года. Тогда в городе прозвучали сирены, сила толчков составила 5 баллов.

Как сообщили в Департаменте по ЧС мегаполиса, Алматы находится в 9-10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.

Читайте также

в Семее доказали вину работодателя
Рабочие в Семее выпрыгнули из окна, спасая жизни: установлена вина работодателя
ДТП
Несколько человек погибли в жуткой аварии на трассе в ВКО
пожар на складе
Три человека пострадали во время крупного пожара на складах под Алматы
Елена Вебер
Алматы Китай Землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Ораза айт-2024: что принято делать и как встречать
Ораза айт – 2024: что принято делать и как встречать праздник разговения
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: