Увольнение главы ДП Жетысуской области, Си Цзиньпин в США, приговор по делу о гибели Айкоркем – главное к утру

Начальник ДП Жетысуской области Атыгай Арыстанов освобожден от должности после скандала вокруг главы УП Талдыкоргана Марата Куштыбаева. Военный суд вынес оправдательный приговор по делу о гибели 4-летней Айкоркем и визит Си Цзиньпина в США – главное к утру от Zakon.kz.

Увольнение

После задержания начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева по подозрению в изнасиловании министр внутренних дел Ержан Саденов прибыл в область Жетысускую область.

Как сообщили в пресс-службе МВД, начальник Департамента полиции Жетысуской области Атыгай Арыстанов освобожден от занимаемой должности после скандала с изнасилованием.

Приговор по делу о гибели 4-летней Айкоркем

Военный суд Алматинского гарнизона 15 ноября вынес оправдательный приговор по делу о гибели 4-летней Айкоркем, погибшей во время январских событий.

Помимо решения о судьбе военнослужащего Армана Жумана суд вынес частное постановление в отношении отца четырехлетней Айкоркем Мелдехан с требованием возбудить против него дело по статье 119 Уголовного кодекса "Оставление в опасности".

Военнослужащему Арману Жуману предъявляли обвинения по статье 451 часть 2 пункт 1 УК РК "Превышение власти с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия".

"В ходе прений государственный обвинитель просил признать Армана Жумана виновным по предъявленному обвинению и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы. Прокурором будет внесено апелляционное ходатайство на отмену приговора", – сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Визит Си Цзиньпина в США

Встреча Си с Байденом стала первой личной встречей лидеров США и Китая за последний год. Ранее Байден заявил, что целью его переговоров с Си будет улучшение отношений с Китаем после периода напряжения. Он сказал, что будет стремиться к возобновлению нормальных коммуникаций между двумя сверхдержавами, включая контакты между военными. И эти цели были достигнуты.

В ходе встречи Си Цзиньпин предупредил об ужасных последствиях конфликта США и Китая. И отметил, что вопрос о статусе Тайваня неизменно занимает особое место в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что лидеры должны обеспечить, чтобы конкуренция двух стран не переросла в конфликт.



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