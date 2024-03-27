Паводки в Казахстане, новые схемы мошенников и победы и поражения в спорте – главное к утру
Паводки
В результате резкого потепления температуры воздуха и обильного таяния снега практически отдельных регионах страны осложнилась паводковая обстановка. Сложная обстановка возникла в Актюбинской и Костанайской областях.
МЧС сообщает, что развернут областной оперативный противопаводковый штаб, организована работа противопаводковых штабов на всех уровней местных исполнительных органов области.
Так, в Акмолинской области в селе Коянды, где местные жители требовали объявить ЧС из-за паводков. за ночь откачали 80 тыс. кубометров талых вод. В Абайской области, где талые воды подтопили дворовые участки, также идет откачка. Такая же работа проводится и в других регионах.
Главное судебное разбирательство
Пресс-служба Верховного суда Казахстана заявила о том, что, учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении Куандыка Бишимбаева, принято решение об организации онлайн-трансляции открытых судебных заседаний по данному делу.
Новые схемы с посылками по неправильным адресам
Аферисты придумали новую схему обмана. Теперь казахстанцам рассылают фейковые SMS от имени почтовой службы. Специалисты повторно и настоятельно рекомендуют не доверять этой информации.
Мировые новости
Следственные действия начались в Таджикистане после теракта в "Крокусе". Ход следствия находится под контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона, он ежедневно получает всю информацию по ходу следствия и следственным действиям по теракту в "Крокус сити холле", проводимым в Душанбе", – говорится в сообщении.
Собеседник агентства добавил, что следственные мероприятия с родными обвиняемых в теракте проходят в Душанбе. Отмечается, что все фигуранты до переезда в Россию проживали неподалеку от Душанбе – в городах Вахдат, Гиссар и районе Рудаки.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что в течение последних двух дней он получил информацию об угрозе стране.
Новости спорта
Грузия одержала историческую победу и вышла в групповой этап Евро-2024.
Стали известны все участники Чемпионата Европы по футболу.
А наша сборная ожидаемо проиграла в товарищеском матче Люксембургу. Следующий матч сборная Казахстана проведет 7 июня в Ереване – товарищеская игра против Армении.
И наконец теннис: Юлия Путинцева (68-е место в рейтинге WTA) увы, не прошла в финал Miami Open, проиграв сопернице из Беларуси.
А вот ее коллега Елена Рыбакина порадовала своих поклонников вышла в полуфинал Miami Open. Обыграв в сложнейшем матче гречанку Марию Саккари. В полуфинале Рыбакина сыграет с Викторией Азаренко из Беларуси. Пожелаем ей удачи!!!