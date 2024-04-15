Эвакуация из затопленных мест РК, конфликт между Израилем и Ираном и прогнозы "Казгидромета" – главное к утру

МЧС в своих сводках сообщает об эвакуации в регионах РК, "Казгидромет" предрекает вторую волну паводков. А на Ближнем Востоке эскалация конфликта: Израиль готов ответить Ирану. Об этом и другом – в утренней подборке Zakon.kz.

Прогноз на паводки

Паводковая обстановка в РК остается сложной. Борьба со стихией продолжается круглосуточно. На данный момент МЧС сообщает, что с начала паводков более 108 200 человек, в том числе 38 706 детей, эвакуированы. Вернулись домой 11 950 человек.

Кроме того, откачано более 9,4 млн кубометров талой воды, уложено более 2 млн шт. мешкотары и 1,2 млн тонн инертного материала. На телефоны горячей линии поступило 1 714 звонков, экстренная психологическая помощь оказана 126 гражданам.

264 тонны продуктов питания для эвакуированных из Кульсары разбронировано из госматрезерва. Ранее сообщалось, что работа по откачке воды в городе Кульсары Атырауской области ведется круглосуточно. По состоянию на 14 апреля было откачано уже 5500 кубометров воды. В МЧС сообщили, что спасатели продолжают укреплять насыпную дамбу. В городе также приступили к уборке мусора.

С новостями про самые масштабные паводки, которые случились за последние 80 лет в Казахстане, можно ознакомиться по ссылке.

Синоптики предупреждают

В то же время "Казгидромет" продолжает информировать население о сюрпризах, которые ожидают казахстанцев. 14 апреля пресс-секретарь "Казгидромета" Алина Исмагулова рассказала, что риск второй волны половодья ожидается в трех регионах – Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

По словам спикера, в Северном Казахстане вторая волна ожидается за счет поступления воды по реке Есиль по притокам на территории Акмолинской области (Жабай, Калкутан); на территории Западного Казахстана за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории РФ; на территории Атырауской области за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории ЗКО.

На сегодня, 15 апреля, у синоптиков также "дождливый" прогноз. По их данным, на большей части Казахстана будет дождливая погода. По стране ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге – шквал.

Новости мира

В соседней России паводки тоже в самом разгаре. Уже более 14 тыс. жилых домов затоплены в Оренбургской области. В Оренбурге в зону затопления попали более 4,8 тыс. домов, включая 51 многоквартирный дом, а также порядка 9,4 тыс. приусадебных участков. В Орске остаются затопленными порядка 3,8 тыс. домов и 3,8 тыс. приусадебных участков.

Сначала уровень воды в реке Урал стал рекордным за всю историю наблюдений, а теперь и Тобол не отстает. Городские власти Кургана сообщили, что уровень воды в Тоболе ночью повысился на 11 см и достиг отметки в 596 см. Объявлен режим ЧС. Эвакуироваться призывают жителей всех населенных пунктов в пойме реки.

Израиль и Иран

На Ближнем Востоке разгорается конфликт между Ираном и Израилем. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о том, что атака Ирана на Израиль стала объявлением войны.

НАТО осудил эскалацию со стороны Ирана и призывает к сдержанности. Лидеры стран G7 подготовили совместное заявление, в котором выразили поддержку Израилю и потребовали прекращения атак со стороны Ирана. Папа Римский Франциск призвал обе страны не вовлекаться в спираль насилия.

Наш МИД также призвал Иран и Израиль решить конфликт мирным путем.

Несмотря на это в США считают, что Израиль не заставит себя ждать и ответит на иранский удар уже сегодня, 15 апреля.

Отметим также, что на фоне новостей об обострении конфликта выросли в цене нефть и золото.

Но есть и хорошие новости:

Алла Пугачева сегодня отмечает свое 75-летие и в честь этого события Примадонна выпустила новый сингл под названием "Я плачу", автором которого является Леонид Агутин.

Баста поблагодарил алматинцев за концерт. А наш дорогой Димаш поблагодарил поклонников из разных стран за помощь РК во время паводков.

В спорте тоже все неплохо:

Еще две казахстанки завоевали "бронзу" на чемпионате Азии. Это Лаура Алмаганбетова (57 кг) и Анастасия Панасович (72 кг). Ранее Эльмира Сыздыкова стала бронзовым призером Чемпионата Азии по борьбе.