Виновные понесут строгое наказание – телеграммы соболезнования от президента вручили семьям погибших

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил адресные телеграммы с глубокими соболезнованиями семьям военнослужащих, погибших в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Телеграммы были зачитаны и вручены родным погибших руководителями Мангистауской и Туркестанской областей, Верховным муфтием Наурызбаем Таганулы и общественными деятелями.

В телеграммах глава государства выразил искренние слова поддержки родным и близким погибших военнослужащих.

Касым-Жомарт Токаев заверил семьи, что им будет оказана вся необходимая помощь. Президент также подчеркнул, что виновные понесут самое строгое наказание.

Отдельно в телеграммах отмечено, что погибшие военнослужащие будут представлены к государственным наградам.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

После гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны.