Почему следователь отозвал ходатайство об избрании меры избившему водителя скорой

Вопрос об избрании меры пресечения остается открытым.

В пресс-службе Горсуда Алматы прояснили ситуацию относительно отмены слушания по избранию меры пресечения в отношении подозреваемого в избиении водителя скорой помощи, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, 21 сентября в Специализированный межрайонный следственный суд Алматы поступило ходатайство следователя УВД Алмалинского района о санкционировании меры пресечения в виде залога в отношении Эбузер Али Дэмир, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 293 ч. 1 (Хулиганство) УК РК.

"Тем же днем около 18.00 часов из управления полиции Алмалинского района Алматы поступило письмо о возврате материала по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде залога в связи с доработкой. В связи с чем материал судом не был рассмотрен", - сообщили в пресс-службе Городского суда.

Вопрос об избрании меры пресечения остается открытым. Сейчас Эбузер Али Дэмир находится под подпиской о невыезде.

18 сентября Али Демир напал на водителя скорой. Его задержали. Ведется досудебное расследование по ст.293 УК РК. Пострадавший на следующий день был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. Позже подозреваемый на видео извинился за свой поступок. Бывшая хозяйка авто, на котором ездит подозреваемый, рассказала, что он часто нарушал ПДД.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!