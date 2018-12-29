Итоги года: спорт в 2018 году

Год был богат спортивными событиями.

2018 год действительно был насыщенным на спортивные события. Редакция Zakon.kz вспоминает, какие из них обсуждались казахстанцами.

Матч звезд КХЛ в Астане

Всего спустя 10 дней после начала 2018 года в Астане состоялся ежегодный Матч всех звезд КХЛ.

С 10 по 14 января в ледовом дворце "Барыс Арена" лучшие представители трех лиг сражались на корте.

Для главного события звезды были разделены на четыре дивизиона, которые сформировались по итогам голосования. В финале дивизион Чернышева, в составе которых были три игрока "Барыса", проиграли со счетом 4:5 дивизиону Тарасова.

Матчи также посетил казахстанский боксер Геннадий Головкин.

В 2019 году Матч всех звезд КХЛ пройдет в Татарстане.

Олимпиада в Пхёнчхане

Спустя месяц с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане состоялись Зимние Олимпийские игры.

В играх приняли участие спортсмены из 92 стран, в том числе и Казахстана. Впервые за историю на Олимпиаде дебютировали атлеты из Республики Косово, Малайзии, Нигерии, Сингапура, Эквадора и Эритреи.

Помимо этого было принято соглашение об участии КНДР. Сборные двух стран впервые вышли под общим флагом на церемонии открытия. Однако и этот факт не удивил зрителей так сильно, как 200 "идеальных" болельщиц Северной Кореи. Фотографиями и видеозаписями их синхронных кричалок и танцев заполонили Интернет.

Церемонию открытия посетили 16 глав иностранных государств и правительств. Всего за две недели проведения Олимпиаду прибыли 26 глав лидеров из 21 страны.

Казахстан на Играх представляли 46 спортсменов в десяти видах спорта. На параде атлетов флаг нашей страны нес шорт-трекист Абзал Ажгалиев в костюме "Алтын Адам". Всего Казахстан представляли 46 атлетов (26 мужчин и 20 женщин) в десяти видах спорта.

Несмотря на оптимистичные прогнозы единственную медаль (бронза) завоевала могулистка Юлия Галышева. Меньше чем за месяц до Олимпиады спортсменка получила травму руки. На соревновании ей пришлось снять гипс и надеть специальный лангет.

По медальному зачету Казахстан занял 28 место.

Панчи, джебы и свинги 2018 года

После ничейного результата боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса в 2017 году было принято решение провести следующий матч в мае 2018 года. Второй поединок между "Канело" и GGG должен был состояться 5 мая в Лас-Вегасе.

Однако "Канело" провалил допинг-тест, после чего был дисквалифицирован на полгода.

Для двадцатой защиты своих титулов Геннадий Головкин сразился с Ванесом Мартиросяном и завершил бой досрочно во втором раунде. Впереди казахстанского боксера ждал поединок с Альваресом.

Долгожданная встреча состоялась осенью, 16 сентября, на арене T-Mobile в Лос-Анджелесе. Напряженный 12-раундовый бой можно описать как равный поединок двух сильнейших боксеров в среднем весе. На протяжении всего матча боксеры с попеременным успехом забирали преимущество.

Однако решением судей победа досталась мексиканскому боксеру. Это поражение стало первым в карьере Геннадия. Возвращение казахстанца на ринг ожидается весной 2019 года.

Удачным 2018 год стал для Фирузы Шариповой. После победы в матче с бельгийкой Джемиллой Гонтарюк Фируза стала чемпионкой мира во втором полулегком весе по версии IBO и WBC Silver.

Защита титулов состоялась 9 сентября в Санкт-Петербурге. Соперница Шариповой – россиянка Юлия Куценко. Бой прошел в формате "десять раундов по две минуты" и продлился всю дистанцию, по его итогам Шарипова победила единогласным решением судей.

На счету Фирузы девять побед, пять из них досрочные, и одно поражение. 29-летняя Куценко потерпела первое поражение в девяти боях. До этого на ее счету было семь побед (три досрочные) и одна ничья.

22 декабря состоится еще один бой с чемпионкой мира по версии WBC финлядкой Евой Вальстрем.

Поединок состоится в Санкт-Петербурге на ринге концертно-спортивного комплекса "Сибур Арена".

Успешно в профессиональном боксе дебютировал еще один казахстанец Данияр Елеусинов. 5 марта 2018 года Елеусинов подписал трёхлетний контракт с британской промоутерской компанией Matchroom Boxing. В дебютном бое 28 апреля он одолел американца Ноа Кидда техническим нокаутом в третьем раунде из шести.

6 июня Елеусинов единогласным решением судей победил в драке с венгром Золтаном Шабо. Спустя два месяца еще один венгерский боксер Габор Горбич проиграл Елеусинову. В четвертом квартале года Данияр одержал четвертую победу в бое с американцем Мэттом Догерти. 24 ноября казахстанец техническим нокаутом победил Маркоса Мохика из Никарагуа.

Следующий возможный бой Елеусинов проведет с британцем Джошем Келли. О датах боя пока ничего не известно.

Успешные выступления в профи позволили казахстанцу улучшить свои позиции в мировом рейтинге.

Чемпионат мира по футболу в России

Ни одно событие не обсуждалось с начала 2018 года, как предстоящий Чемпионат мира по футболе в России.

21-ый чемпионат собрал 32 команды. Игры прошли в период с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

На торжественном открытии по приглашению Владимира Путина присутствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Также на церемонию прибыли главы Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и другие.

Список главных фаворитов ЧМ-2018 с большим отрывом возглавляла сборная Германии. За ней в топ-10 по прикидкам специалистов расположились Бразилия, Бельгия, Португалия, Аргентина, Швейцария, Франция, Польша, Чили, Испания.

Однако напряженные матчи стали причиной для волнения болельщиков. Не все прогнозы по фаворитам сбывались – "выстреливали" темные лошадки, в числе которых сборная Хорватии. Футболисты этой страны пробились в финал со сборной Франции.

Главный футбольный матч этого года завершился победой французов со счетом 4:2. Бронзовым призёром стала сборная Бельгии, победившая в матче за 3-е место сборную Англии со счетом 2:0. Финальный матч был сыгран на московском стадионе "Лужники".

Хорватские футболисты впервые в истории стали серебряными призерами. Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал первым футболистом за десять лет, который прервал доминирование Месси и Роналду в споре за звание лучшего игрока мира. Лучшим молодым игроком стал Килиан Мбаппе.

Этот Чемпионат мира — 2018 вошел в историю как первый, где были использованы видеотехнологии в работе арбитров. Система видеопомощи судьям VAR стала неотъемлемой частью российского мундиаля.

С помощью VAR было принято множество решений - назначались пенальти, засчитывались и отменялись голы. Дважды арбитры отменяли свое решение об одиннадцатиметровом, посмотрев видео.

Пенальти с помощью новой системы был назначен и в финале. После гола в исполнении Антуана Гризманна французы уже не упустили своего преимущества.

Перед финалом президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в своей благодарственной речи назвал этот мундиаль лучшим в истории.

Астана в Лиге Европы

К сожалению не самыми лучшими можно назвать результаты футбольного клуба "Астана" в Лиге Европы.

Жеребьевка 1/16 лиги состоялась 17 декабря в швейцарском Ньоне. В эту стадию не смог пробиться ФК "Астана", который завершил выступление на групповой стадии. Из группы "К" в плей-офф вышел французский "Ренн" и киевский "Динамо".

Матч заключительного шестого тура между командой "Ренн" и "Астаной" прошел во Франции и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Дважды в ворота "Астаны" забил Исмаил Сарр. Сначала на 66 минуте с пенальти, а на 73-ей был оформлен дубль.

Для того, чтобы пройти в плей-офф нашим футболистам было достаточно завершить игру ничьей. В то же время "Ренн" должен был обязательно выиграть.

По результатам матча у французов в активе 9 очков, а у казахстанского клуба всего 8.

В прошлом сезоне столичная команда попала в плей-офф. Однако в 1/16 финала проиграла португальскому "Спортингу".

Азиада-2018

Не лучшим стало и выступление Казахстана на Летних Азиатских играх 2018.

Мультиспортивное соревнование, прошло в столице Индонезии Джакарте и крупнейшем городе острова Суматра Палембанг с 18 августа по 2 сентября.

В этом году в Индонезию прибыли команды из 45 государств. Всего было разыграно 462 комплекта наград. Из них сборная Казахстана выиграла в общей сложности 76 медалей - 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовых. Так, по количеству золотых медалей это выступление Казахстана стало худшим в истории с 1994 года.

В медальном зачете сборная страны заняла итоговое девятое место. Первые три места остались за Китаем, Японией и Южной Кореей.

Наши спортсмены становились лучшими в велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, лёгкой атлетике, художественной гимнастике, самбо, джиу-джитсу, дзюдо, фехтовании, карате и водном поло.

Astana Pro Team – гонка к подиуму

21 октября команда Мирового Тура "Астана" официально завершила свой велосипедный сезон 2018 года. Заключительной гонкой в этом году стала многодневка "Тур Гуанси" в Китае, на которой "Астана" добилась весомых результатов: Сергей Чернецкий занял 3-е призовое место в итоговой генеральной классификации, а "Астана" одержала победу в общекомандном зачете.

В целом, сезон 2018 года для "Астаны" сложился очень успешно. За этот год гонщики команды одержали 33 победы и завоевали 62 призовых места.

Тридцать побед гонщики добились в цветах команды "Астана", две победы Алексей Луценко завоевал на Азиатских Играх, представляя Казахстан. Еще один успех на счету Морено Мозера в составе сборной Италии (однодневная гонка "Трофео Лайгуэлья"). Из 33 побед 10 были одержаны в гонках Мирового Тура.

Среди самых ярких успехов гонщиков "Астаны" можно отметить два победных этапа на "Тур де Франс", победу в общем зачете "Тура Омана", триумфы на этапах "Критериум дю Дофине", "Тура Романдии", "Тура Страны Басков", "Бинк Банк Тура" и "Президентского Тура Турции". Отдельно стоит отметить две большие победы Михаэля Вальгрена на классических гонках "Омлууп Хет Ньюзблад" и "Амстел Голд Рэйс".

Помимо побед, на счету "Астаны" в 2018 году целый ряд значимых призовых мест. Два главных успеха казахстанской команды в этом сезоне – призовые подиумы Мигеля Анхеля Лопеса на "Джиро д’Италия" (3-е место) и "Вуэльте Испании" (3-е место). После сложного сезона 2017 года, "Астана" сумела вернуть свои позиции в качестве команды-фаворита на супермногодневках.

Можно сказать, что "Астана" не покидала призовой подиум с первой и до последней гонки сезона, начав с 3-го места на этапе "Тур Даун Андер" в январе и завершив 3-м местом в общем зачете "Тура Гуанси" в октябре.

Сезон для "Астаны" действительно получился очень успешным, и, как результат, по итогам года казахстанская команда заняла высокое 6-е место в итоговом командном рейтинге Мирового Тура (7859 очков). Это третий лучший результат "Астаны" за всю ее историю.

Андрей Аршавин покинул Кайрат

В числе обсуждаемых новостей этого года стал уход российского футболиста Андрея Аршавина из алматинского "Кайрата".

За три сезона в казахстанском клубе Андрей Аршавин забил 30 мячей и отдал 37 голевых передач. Вместе с клубом хавбек дважды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.

Последним российским клубом, за который играл Аршавин, была краснодарская "Кубань". Ранее россиянин выступал за петербургский "Зенит" и лондонский "Арсенал".

В составе сборной России с 2002 по 2012 год Аршавин принял участие в 75 матчах, в которых отличился 17 раз.

Прощальный матч с Аршавиным состоялся 11 ноября. "Кайрат" сыграл с карагандинским "Шахтером". Футболист вышел на поле на 50-й минуте матча. Встреча завершилась со счетом 0:0.

В декабре стало известно, что Андрей вернулся в "Зенит" и будет работать в международном проекте академии петербуржцев "Сириус в Зените".

Убийство Дениса Тен

19 июля всю казахстанскую общественность потрясла ужасная весть. В центе города средь бела дня произошло нападение на известного фигуриста Дениса Тен.

Спортсмен застал двоих мужчин, пытавшихся украсть зеркало с его автомобиля. Денис ввязался в драку, в результате которой ему нанесли ножевое ранение в правое бедро.

Тен, потерявший около 3 литров крови, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Несмотря на продолжавшиеся 2,5 часа реанимационные мероприятия, врачи не смогли спасти жизнь спортсмена. Около 17:30 часов он скончался.

В убийстве подозреваются 24-летние Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Жанар Толыбаева подозревается в недонесении об убийстве.

Уголовное дело по обвинению троих человек в смерти Дениса Тена поступило в суд спустя полгода, в середине декабря.

После гибели Дениса свои соболезнования выразили известные казахстанские и российские спортсмены. На гражданскую панихиду в Алматы прибыли боксеры Серик Сапиев и Геннадий Головкин. Российский фигурист Алексей Ягудин посвятил спецвыпуск программы "Тает Лед" Денису Тен. Об этой трагедии также написали мировые СМИ, такие как Washington Post, New York Times, BBC, The Guardian и другие.

7 ноября в Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски на доме, где родился и жил легендарный фигурист. На мероприятие прибыла великий советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, под началом которой и тренировался казахстанец.

Гибель олимпийского призера вызвала широкий общественный резонанс, которая привела к началу реформы МВД.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!